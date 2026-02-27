RTL TodayRTL Today
Zu engem sougenannten Homejacking koum et e Méindeg an der Mëttesstonn zu Leideleng, bei deem zwee arméiert Täter eng Haushälterin iwwerfall hunn.
Dat schreift d’Police an engem Communiqué. Géint 12.45 Auer koum et zu dësem Iwwerfall, bei deem d’Täter mat enger Schosswaff an engem Messer arméiert waren. Poschen a Bijouen am Wäert vun e puer honnertdausend Euro sinn dobäi geklaut ginn. D’Täter konnte flüchten, ma der Police hir Section de la Répression du Grand Banditisme konnt fënnef presuméiert Verdächteger identifizéieren, vun deene véier festgeholl goufen. Et goufe fënnef Perquisitiounen a Wunnenge gemaach, dobäi ass e groussen Deel vun der geklauter Wuer erëmfonnt ginn, sou wéi och eng Schosswaff an Drogen.

