RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Massegriewer ronderëm mexikanesche WM-Stadion500 Säck mat mënschlechen Iwwerreschter ausgegruewen

RTL Lëtzebuerg
Ronderëm den Akron-Stadion zu Guadalajara sinn Honnerte Säck mat mënschleche Kierperdeeler ausgegruewe ginn. D'Decouverte gehäit en hellt Liicht op d'Vermësstekris a Mexiko.
Update: 27.02.2026 11:50
Ronderëm dëse Stadion sinn Honnerte Säck mat Läichendeeler fonnt ginn
Ronderëm dëse Stadion sinn Honnerte Säck mat Läichendeeler fonnt ginn
© STRINGER/Anadolu via AFP

Am Akron-Stadion zu Zapopan, dat an der Agglomeratioun vu Guadalajara läit, si véier Matcher vun der WM-Virronn geplangt. Am Ëmkrees vu 16 Kilometer ronderëm dee Stadion si 16 geheim Griewer entdeckt ginn. Déi éischt Decouverten haten Aarbechter gemaach, déi zu Las Agujas eng Wunnsidlung gebaut hunn. Der spuenescher Zeitung El Pais no wiere si op Plastikstute gestouss, an deen Schanken a Läichendeeler dra waren.

Entretemps si lokal Sichaktiounen amgaangen. Si hu weider Griewer entdeckt, sou dass ee mëttlerweil bei méi wéi 500 Säck mat mënschlechen Iwwerreschter wier. Zanterhier hätte vill Leit ugefaangen ze gruewen, an der Hoffnung, vermësste Familljememberen erëmzefannen an domat Gewëssheet vun hirem Doud ze kréien.

Regierung garantéiert Sécherheet vu Futtballfans

D’Regierung vum concernéierte Bundesstaat Jalisco versicht dogéint, Optimismus ze verbreeden. Si hätte bei der Opklärung vu Verbriechen a Vermësstemeldungen 61 Prozent vun de Fäll kënne léisen. Offiziellen Zuelen no wieren awer eleng d’lescht Joer bal 2.500 nei Vermësstemeldunge konstatéiert ginn - de véierthéchste Wäert a ganz Mexiko.

Trotz de Bandekricher an Drogekriminalitéit kréien d’Fans a Mexiko vun der Staatscheffin Claudia Sheinbaum eng sécher Futtball-WM versprach. Et géif “kee Risiko2 bestoen an d’Fans hätte “voll Garantien”. Och de FIFA-Chef Gianni Infantino seet, et wier “alles roueg a gutt” a versprécht eng “spektakulär” WM an den USA, Kanada a Mexiko. Déi portugisesch Futtballfederatioun huet awer scho Bedenke geäussert, fir Enn Mäerz zu Mexiko-Stad e Frëndschaftsmatch ze spillen.

Am meeschte gelies
Urteeler am Bommeleeër-bis-Prozess
Fréiere Police-Generaldirekter gouf verurteelt
Video
"Spezial-Ekipp" vun der Stad Lëtzebuerg
"Elo fanne mir Sprëtzen an de Schoulen oder bei Kierchen. Et ass traureg."
Video
Fotoen
25
Homejacking e Méindeg zu Leideleng
Poschen a Bijouen am Wäert vun e puer honnertdausend Euro geklaut - 4 presuméiert Täter gepëtzt
"Gitt Stammzellespender, rett Liewen"
Grand-Duc schreift sech beim Plooschter-Projet an a gëtt seng Bluttprouf of
Fotoen
8
No Ausernanersetzung tëscht zwou Lycéesschülerinnen
Parquet: Plaz-Probleem an der Jugendpsychiatrie
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Champions League Auslousung
Real Madrid géint ManCity a PSG géint Chelsea an den 1/8-Finallen
0
Trotz enger Néierlag doheem géint Celtic stinn de Chris Führich a seng Stuttgarter an der Aachtelsfinall vun der Europa League.
Europa League
Stuttgart trotz Néierlag weider, Fenerbahçe hat Nottingham am Réckmatch ënner Drock gesat
0
Futtball
Cristiano Ronaldo iwwerhëlt 25 Prozent vu Parte vu spueneschem Club
Video
1
Nationale Futtball
Swift Hesper muss Maurice Deville ronn 250.000 Euro nobezuelen
Audio
SL Benfica's Luxembourgish midfielder #18 Leandro Barreiro (L) goes for a header with Real Madrid's French midfielder #06 Eduardo Camavinga during the UEFA Champions League knockout round play-off second leg football match between Real Madrid CF and SL Benfica at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on February 25, 2026.
Champions League
Real Madrid steet no Victoire géint Benfica an den 1/8-Finallen
Video
Audio
15
SL Benfica's Argentine forward #25 Gianluca Prestianni argues with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon on February 17, 2026.
Champions League
UEFA confirméiert Spär fir den Gianluca Prestianni
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.