RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

DäitschlandTransportminister Patrick Schnieder trëtt zeréck

RTL Lëtzebuerg
Dat huet de Politiker e Sonndeg an enger Deklaratioun bekannt ginn.
Update: 26.07.2026 18:26
De Patrick Schnieder
© SOEREN STACHE/dpa Picture-Alliance via AFP

Den däitschen Transportminister Patrick Schnieder trëtt zeréck. An enger Deklaratioun aus där ënner anerem de Focus zitéiert, schwätzt den CDU-Politiker vun engem Zoustand, deen net wierdeg wier. Et wier net méiglech fir sachlech ze schaffen. Dofir wëllt hien de Bundeskanzler bieden, hien ass sengem Amt ze entloossen.

Am Kader vum rezente Regierungs-Remaniement wollt de Kanzler Merz de Schnieder wéi et ausgesäit lass ginn. Den designéierte Nofollger Fritz Güntzler soll awer kuerzfristeg ofgespronge sinn. Eng nei Léisung huet den däitsche Bundeskanzler bis ewell net presentéiert.

Am meeschte gelies
Terror bei CSD zu Berlin
Presuméierten Täter bei Policeasaz ëm d'Liewe komm
Video
Awunner besuergt
Ass de Stauséi Affer vu sengem eegene Succès?
Video
Fotoen
24
Bis zu 38 Grad
Lëtzebuerg steiert op déi véiert Hëtztwell dëse Summer zou
29
Attack op CSD: Lëtzebuerger temoignéiere vu Berlin
"Immens grousse Schock, deen duerch déi Berliner Communautéit gaangen ass"
Video
Audio
Fotoen
Uechter d'Land
Police mellt Iwwerfall, versichten Déifstall an e puer Abréch
Weider News
Nei Bëschbränn a Spuenien
Dausende Leit an der Géigend vu Valencia evakuéiert
Asaz vun der däitscher Police a Berliner Gaardenanlag
Terror bei CSD zu Berlin
Presuméierten Täter bei Policeasaz ëm d'Liewe komm
Video
Bëschbränn a Frankräich
Feier breet sech weider Richtung Bordeaux aus, Evakuéierung aktuell net virgesinn
Video
Tréier (D)
16 Joer al Fra am Zuch sexuell belästegt ginn
Ukraineschen Informatiounen no
Russland soll 30.000 weider nordkoreanesch Zaldoten asetzen
Patriot-Rakéiten, montéiert un engem Camion vun der israeelescher Arméi.
US-Medie mellen
Manktem u Patriot-Rakéite kéint US-Attacken op den Iran ausbremsen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.