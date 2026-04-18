Täter "eliminéiert"Op d'mannst 5 Doudeger bei Schéisserei zu Kiew

An der ukrainescher Haaptstad huet e Samschdeg e Mann am Quartier Demyïvka ronderëm sech geschoss, éier hie sech an engem Supermarché verschanzt huet. De Buergermeeschter vu Kiew, dem Vitali Klitschko, hat vun “e puer Doudeger a Blesséierte” geschwat. Den ukrainesche President Selenskyj huet méi spéit op d’mannst 5 Doudesaffer an 10 Blesséierter confirméiert.
De Selenskyj huet dann nach preziséiert, datt den Inneministère matgedeelt huet, datt den Täter “eliminéiert” gi wier, nodeems hie sech mat Geiselen an engem Supermarché verschanzt hat. D’Police an d’Sécherheetsleit géingen elo zesummen ermëttelen.