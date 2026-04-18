Täter "eliminéiert"Op d'mannst 5 Doudeger bei Schéisserei zu Kiew

AFP, iwwersat vun RTL
An engem Quartier an der ukrainescher Haaptstad huet e Mann e Samschdeg op d'mannst 5 Leit erschoss an 10 blesséiert.
Update: 18.04.2026 18:44
En Zaldot zu Kiew
En Zaldot zu Kiew
© DANIEL LEAL / AFP

An der ukrainescher Haaptstad huet e Samschdeg e Mann am Quartier Demyïvka ronderëm sech geschoss, éier hie sech an engem Supermarché verschanzt huet. De Buergermeeschter vu Kiew, dem Vitali Klitschko, hat vun “e puer Doudeger a Blesséierte” geschwat. Den ukrainesche President Selenskyj huet méi spéit op d’mannst 5 Doudesaffer an 10 Blesséierter confirméiert.

De Selenskyj huet dann nach preziséiert, datt den Inneministère matgedeelt huet, datt den Täter “eliminéiert” gi wier, nodeems hie sech mat Geiselen an engem Supermarché verschanzt hat. D’Police an d’Sécherheetsleit géingen elo zesummen ermëttelen.

