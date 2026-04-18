Zanter leschtem Summer schwéier krankFranséisch Schauspillerin Nathalie Baye am Alter vu 77 Joer gestuerwen

RTL mat AFP
Déi franséisch Schauspillerin Nathalie Baye ass am Alter vu 77 Joer un der Lewy-Kierper-Demenz gestuerwen, wéi hir Famill matgedeelt huet.
Update: 18.04.2026 10:24
D'Nathalie Baye, fotograféiert zu Paräis am November 2024.
D'Nathalie Baye, fotograféiert zu Paräis am November 2024.
© JOEL SAGET/AFP

D’Nathalie Baye ass e Samschdeg am Alter vu 77 Joer gestuerwen, wéi d’Famill vun der franséischer Schauspillerin matgedeelt huet. D’Baye, déi a Filmer vum François Truffaut, Xavier Dolan, Bertrand Blier oder Claude Chabrol matgespillt a véier César-Auszeechnunge beim franséische Filmpräis gewonnen huet, wier zanter dem leschte Summer krank an an engem besuergneserreegende Gesondheetszoustand gewiescht, heescht et weider.

E Freideg den Owend du wier d’Nathalie Baye “an hirem Paräisser Doheem un der Lewy-Kierper-Demenz” gestuerwen, sou d’Famill, dorënner hir Duechter Laura Smet, an engem gemeinsame Communiqué.

