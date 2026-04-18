Wéinst US-InterventiounIran wëll Strooss vun Hormus nees blockéieren

RTL mat AFP
Nëmmen een Dag, nodeems Iran d'Hormus-Strooss wollt fräi ginn, koum e Samschdeg d'Annonce, datt de Passage nees géing gespaart ginn.
Update: 18.04.2026 11:55
Pakistan gëtt sech iwwerdeems weider drun, als Vermëttler tëscht de Krichsparteien ze agéieren.
D’Hormus-Strooss ass nees zou: Nëmmen een Dag nodeems den Iran annoncéiert hat, d’Mierespassage wëllen opzemaachen, koum e Samschdeg de Moien d’Nouvelle, datt nees méi streng kontrolléiert gëtt. Ursaach dovunner ass, datt d’USA nach ëmmer Iranesch Häfe blockéieren.

E Freideg hat den Iran no der Annonce vun der Wafferou tëscht dem Israel an dem Libanon jo uginn, d’Hormus-Strooss wëlle fräi ze ginn. Den amerikanesche President Donald Trump hat dëst begréisst, mee trotzdeem un der Blockad vun den iraneschen Häfe festgehalen. Hie wéilt déi duerchzéien, bis datt een Accord mat Teheran fonnt wier, sou den US-President.

Pakistan gëtt sech iwwerdeems weider drun, als Vermëttler tëscht de Krichsparteien ze agéieren. Den Trump geséich d’Méiglechkeet fir weider Gespréicher ugangs nächster Woch, wéi et heescht.

Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
