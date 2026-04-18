D’Hormus-Strooss ass nees zou: Nëmmen een Dag nodeems den Iran annoncéiert hat, d’Mierespassage wëllen opzemaachen, koum e Samschdeg de Moien d’Nouvelle, datt nees méi streng kontrolléiert gëtt. Ursaach dovunner ass, datt d’USA nach ëmmer Iranesch Häfe blockéieren.
E Freideg hat den Iran no der Annonce vun der Wafferou tëscht dem Israel an dem Libanon jo uginn, d’Hormus-Strooss wëlle fräi ze ginn. Den amerikanesche President Donald Trump hat dëst begréisst, mee trotzdeem un der Blockad vun den iraneschen Häfe festgehalen. Hie wéilt déi duerchzéien, bis datt een Accord mat Teheran fonnt wier, sou den US-President.
Pakistan gëtt sech iwwerdeems weider drun, als Vermëttler tëscht de Krichsparteien ze agéieren. Den Trump geséich d’Méiglechkeet fir weider Gespréicher ugangs nächster Woch, wéi et heescht.