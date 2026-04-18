RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Méi Ënnerstëtzung fir krankt Kand gefuerdert

Fir dat klengt Yana gëtt et keng Heelung, nëmmen eng Stabiliséierung – eng Situatioun, déi och seng Mamm viru grouss Erausfuerderunge stellt.
Säi Kand net heelen, mee just stabiliséiere kënnen, dat ass dat, wat d’Carol den Ament vun den Dokteren ugebuede kritt. D’Tumeuren, déi säi Meedche Yana am Kapp huet, kënnen net operéiert ginn.

Dat klengt Yana ass aacht Joer al. Am Oktober 2024 koum d’Diagnose: dräi Tumeuren am Kapp, eng dovun esou grouss, wéi eng Orange. Gebilt hu se sech op Grond vun enger genetesch veranlaagter Krankheet – eng Neurofibromatose Typ 1 – déi bei dem klenge Meedchen zum selwechten Zäitpunkt entdeckt gouf.

D’Rendez-vousen an der Klinik an an dem Rehazenter gehéieren haut zum Yana sengem Alldag. Den Ament ass déi jonk Patientin mam drëtte Chimio-Traitement amgaangen. Eng positiv Entwécklung ass net ze gesinn, d’Tumeure si bis ewell net méi kleng ginn.

Dem Yana seng Liewensfreed bleift awer ustiechend. Trotz schwéierer Krankheet héiert een dat klengt Meedche stänneg laachen. Dat, dank senger Mamm: “Ech hu geléiert, eis als Prioritéit ze setzen. Mir genéissen all Moment zesummen. Et si Klengegkeeten, déi awer en immensen Impakt op dem Yana seng Psychologie hunn.”

Dem Yana seng Therapie-Ketten: all Traitement gëtt eng nei Pärel.
Dem Yana seng Therapie-Ketten: all Traitement gëtt eng nei Pärel. © Rosa Clemente
Dem Yana seng Therapie-Ketten: all Traitement gëtt eng nei Pärel. © Rosa Clemente
Dem Yana seng Therapie-Ketten: all Traitement gëtt eng nei Pärel. © Rosa Clemente
D’Carol, 35 Joer al, ass elengerzéiend a lieft ënner dem stännegen Drock, datt eppes passéiere kéint. Schaffe goen, ka si den Ament net.

D’Yana muss ronderëm d’Auer versuergt ginn: “Ech kann hat net eleng loossen, bei Famill oder Kolleegen. Dofir ass d’Responsabilitéit vill ze grouss. D’Yana huet motoresch Problemer, steet net gutt op de Been, ka sech all Ament verschlécken an dobäi erstécken. Op d’mannst ee mol d’Woch muss ech eng 1. Hëllef-Übung bei him duerchféieren.”

D’Carol an d’Yana zesumme beim spadséiere goen a Pizza baken. © Rosa Clemente
D’Carol an d’Yana zesumme beim spadséiere goen a Pizza baken. © Rosa Clemente
D’Carol an d’Yana zesumme beim spadséiere goen a Pizza baken. © Rosa Clemente
D’Carol an d’Yana zesumme beim spadséiere goen a Pizza baken. © Rosa Clemente
Congé pour raisons familiales

Bei enger Koppel, déi ee krankt Kand ze versuergen huet, hu béid Partner bis zu 52 Woche Congé pour raisons familiales* ze gutt. Déi musse getrennt geholl ginn. Zesumme kann d’Kand 104 Wochen, also insgesamt zwee Joer, vun den Eltere betreit ginn. Bei engem monoparentale Stot – esou wéi beim Carol – sinn dogéint just déi genannten 52 Woche virgesinn.

“Ech hunn d’Autorité parentale exclusive vum Yana. Et kënnt keen zweeten Elterendeel a Fro, fir sech ëm hat ze këmmeren. Als Elengerzéiend hunn ech am Ganzen also just déi 52 Wochen ze gutt, och wa mengem Kand seng Therapie méi laang dauert. Dat fannen ech net fair géigeniwwer mengem Kand. D’Yana verléiert domat. An et mécht eist Liewe vill méi komplizéiert”, esou d’Carol.

Hirer Meenung no misst dee Problem endlech op politeschem Niveau wouer geholl ginn, an d’Gesetz ugepasst ginn.

Den Ament gesäit et fir d’Yana op alle Fall net dono aus, wéi wa sech seng Situatioun drastesch verbessere géif. D’Chimio, déi hat den Ament mécht, stabiliséiert hat just. D’Tumeure sinn inoperabel. Seng genetesch Krankheet, duerch déi sech ëmmer nees Tumeuren a sengem Kierper bilde kënne, ass onheelbar.

* Méi Infoen zu de Konditioune vum Congé pour raisons familiales fannt dir op guichet.lu. De ganze Reportage an ee Gespréich um Plateau mam Carol dos Santos gesitt Dir den Owend an der grousser Télévie-Sendung vun 19 Auer un.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.