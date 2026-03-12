RTL TodayRTL Today
E Mëttwoch huet d'Police tëscht 16.30 an 18 Auer zu Mutfert an der Route de Remich de Verkéier kontrolléiert.
Handy um Steier (Symbolbild)
De Fokus vun der Kontroll louch um Benotze vum Smartphone um Steier. 20 Chauffere goufen erwëscht, ewéi si hiren Handy wärend dem Fuere benotzt hunn. Si kruten e Protekoll vun 250 Euro a véier Punkten um Fürerschäin ofgeholl.

Iwwerdeems goufen zwee Chaufferen erwëscht, déi ouni gülteg Versécherung ënnerwee waren an een, dee kee valabele Fürerschäi bei sech hat. An engem Gefier hat ee vun de Matfuerer kee Sécherheetsgurt un.

Da goufe nach bei véier Gefierer Defekter un de Luuchte festgestallt an an zwee Fäll konnt de Fuerer keng valabel Steiervignette virweisen. Bei engem Gefier war de Contrôle technique ofgelaf.

