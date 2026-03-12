RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Suite an der Affär "The Familiy of Man"Eric Thill huet "zu kengem Moment den éischte Pouvoir vum Land ugelunn"

Claudia Kollwelter
Wéinst der Verschlechterung vum Zoustand vun der Fotoaustellung "The Family of Man" huet de Kulturminister sech géint Virwërf musse wieren, net genuch ënnerholl ze hu fir deem entgéint ze wierken.
Update: 12.03.2026 07:59
Am Clierfer Schlass ass dem Edward Steichen seng berüümt Ausstellung ze gesinn
© Romain Girtgen

Eric Thill huet “zu kengem Moment den éischte Pouvoir vum Land ugelunn”

“En Dossier, deen nach esou bal net ofgeschloss ass.” Esou hunn direkt e puer Deputéiert e Mëttwoch no der Kulturkommissioun an der Chamber reagéiert, wou den zoustännege Minister Eric Thill op en Neits geruff war, fir iwwert den CNA ze schwätzen. E Fokus louch dës Kéier virun allem op der Fotosausstellung “The Family of Man.”

Hannergrond dovu war eng parlamentaresch Fro vun zwee CSV-Deputéierten, déi vu kontinuéierlecher Verschlechterung vun de Konditioune vun der Ausstellung vum Edward Steichen geschwat hunn. Den CNA ass responsabel fir d’Ausstellung, déi zanter 1994 zu Clierf ze gesinn an zanter 2003 UNESCO Weltkulturierwen ass. Datt et Problemer mat zwee Kompressere vun der Klimaanlag gouf, hunn den CNA-Direkter an de Kulturminister zouginn. Den Eric Thill sot awer och, et hätt een alles am Grëff gehat an déi Ausso huet hien e Mëttwoch nach eemol verdeedegt.

Ech hu kloergestallt, dass ech zu kengem Moment den éischte Pouvoir vun eisem Land ugelunn hunn oder den éischte Pouvoir vun eisem Land net richteg informéiert hunn. Ech hunn déi Informatioune weiderginn, déi meng Experte mir weiderginn hunn. Ech stinn zu deenen Informatiounen. An ech kann et net stoe loossen, dass ech als Kulturminister d’Chamber, den éischte Pouvoir, d’Kommissioun net richteg informéiert hätt.”

De Marc Baum vun déi Lénk seet awer och, hien hätt Donnéeën, déi deem widderspriechen, wat vum Direkter a vum Minister gesot gëtt.

Hie geet dohinner a presentéiert d’Moyenne vum Dag, wat d’Fiichtegkeet a wat d’Temperatur ugeet, mee dat ass awer net esou, wéi et gemooss gëtt. Et gëtt nämlech op Stonne gemooss. An do gesäit een dann, datt et schonn och an där Zäit ganz grouss Fluktuatioune gi sinn, soudatt een net ka soen, datt déi Ausstellung sécher kee Schued gedroen huet.”

D’Deputéiert vun déi gréng Djuna Bernard seet, datt et wuel mol zu punktuelle Feeler ka kommen, et hei awer éischter strukturell Mëssstänn sinn, mat deenen een ze dinn huet.

Dat ass einfach, dass an de Kärkompetenze vum CNA, inclus der “Family of Man”, verschidde Leit einfach feelen an net do sinn, an zum Beispill einfach, fir mech war dat eng Bankrotterklärung vum Direkter, ze héieren, dass keen do ass, fir d’Restauratioun vu Fotoen ze maachen.”

Wéi d’Tageblatt an engem Artikel opgeworf huet, soll de Kontrakt mat der Firma, déi sech ëm de ganze System vum CNA këmmert, ënnert dem neien Direkter Gilles Zeimet geännert gi sinn. Och dat wier an der Kulturkommissioun dementéiert ginn, erkläert den LSAP-Deputéierte Georges Engel.

Déi Behaaptung vun deem Kontrakt, dass dee geännert gouf zur Zäit vun dësem Direkter, dee lo do ass, dat wär net, dat wär net de Fall. Voilà, ech mengen dat sinn nach Faiten, déi dann ze klären, definitiv ze kläre sinn do. Wann déi Behaaptunge jo opgestallt goufen, da muss et jo och iergendzwousch Piècë ginn.”

Deemno en Dossier, deen nach vill Froen opwërft an iwwert dee mer Iech natierlech um Lafenden halen.

Am meeschte gelies
Temoignage vun Evakuéierung mat A400M vun Dubai
"Ech hu bal vergiess, datt ech an engem Militärfliger war"
Grouss Kontroll vun Douane a Police
Zu Péiteng si 56 Leit opgefall, déi den Handy wärend dem Fuere genotzt hunn
Fotoen
Sprit, Alkohol, Boergeld an Zigaretten
Zu Nenneg (D) vum Zoll kontrolléiert, wat d'Automobiliste mat iwwert d'Grenz huelen
34
No Asyl-Demande an Australien
Futtballspillerin verréit Matspillerinne bei iranescher Ambassade
Eng historesch Fusioun am Fleegesecteur
"Help" an "Doheem versuergt" ginn zesummegeluecht
Video
Audio
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Fréieren Déifferdenger Buergermeeschter
Roberto Traversini an éischter Instanz zu dräi Joer Prisong mat integralem Sursis verurteelt
Luxairport vu Streik bei der Lufthansa betraff
Flich vun an op München en Donneschdegmoien annuléiert
De Max Verstappen bei enger Pressekonferenz virum Grousse Präis vu Shanghai.
+++Aktualitéit op ee Bléck+++
Ironie am Toun: Verstappen preparéiert sech an Zukunft mat "Mario Kart"
LIVE
Invité vun der Redaktioun (12. Mäerz) - Romain Wolff
KI: "D’Entreprisë si ganz begeeschtert, Gewerkschaftler si bësse méi zréckhalend"
Video
9
Zu Walfer war d'Generalversammlung vun der Bréifdréieschgewerkschaft
Bréifdréieschgewerkschaft
"Mir wäerten net vergiessen, wat de fréiere Gewerkschaftspresident gemaach huet"
Video
Audio
Fotoen
Den CGDIS mellt
Zwee Blesséierter bei zwee Accidenter e Mëttwoch de Mëtteg
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.