RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Grouss Kontroll vun Douane a PoliceZu Péiteng si 56 Leit opgefall, déi den Handy wärend dem Fuere genotzt hunn

RTL Lëtzebuerg
D'Police an d'Douane konnte bei gréisserer Kontroll verschidde Verstéiss feststellen.
Update: 11.03.2026 16:38
© Police
© Police
© Police
© Police
© Police
© Police
© Police
© Police
© Police

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

En Dënschdeg war tëscht 16 a 17.45 Auer eng gréisser Police- an Douaneskontroll op der N31 kuerz virum Rond-point vum PED zu Péiteng. Bei dëser Kontroll sinn ënner anerem 56 Automobilisten opgefall, déi hiren Handy wärend dem Fuere genotzt hunn. Si krute 4 Punkten ofgeholl an hu missten 250 Euro bezuelen. 10 Chauffere konnte keng gülteg Pabeiere vum Contrôle technique vun hirem Won virweisen. Dat huet zwee Punkten an 145 Euro kascht. Bei siwe Ween war dann d’Steiervignette scho méi laang wéi 60 Deeg ofgelaf. Heivir ware 74 Euro fälleg.

Well et bei zwee Autoe Problemer mat de Placken, déi net méi genee erkläert goufen, gouf, huet d’Police hei 145 Euro an zwee Punkten agezunn. 145 Euro ware du bei engem Chauffer fälleg, well d’Kand am Auto net richteg ugestréckt war an ee Chauffer huet 74 Euro bezuelt, well hie Kopfhörer wärend dem Fueren unhat.

Am meeschte gelies
An der Uewerstad
Versichten Trickdéifstall an enger Bijouterie
Sechs Doudeger an der Schwäiz
Eng Persoun soll Brand a Bus "muttwëlleg" ausgeléist hunn
Video
Fotoen
Gewerkschafte reagéieren op d'Handwierkerfederatioun
De qualifizéierte Mindestloun dierft op kee Fall a Fro gestallt ginn
Video
20
Champions League
Bayern deklasséiert Atalanta Bergamo, Galatasaray iwwerrascht Liverpool
Video
Audio
28
Amnesty Mediepräis 2026
RTL-Journalistin Anouk Siebenaler fir Reportage "Wa Kanner ze fréi stierwen" ausgezeechent
Video
Fotoen
1
Weider News
Den CGDIS mellt
Zwee Blesséierter bei zwee Accidenter e Mëttwoch de Mëtteg
35 Joer Lëtzebuerger Cremant
Prost op eng Success Story aus lauter klenge Pärelen
Video
Versichten Doudschlag zu Athus (B)
Presuméierten Täter zu Altwis festgeholl
Researchers at School
"Die Welt ändert sich zu schnell, um mit dem Lernen aufzuhören"
Video
Fotoen
0
Ëmfro vu Fedil
Industrie: 3.000 nei Aarbechtsplazen an zwee Joer mat Leit vun hei a vun auswäerts
Audio
Fotoen
2
Reaktioun vum Aarbechtsminister
Qualifizéierte Mindestloun ofschafen, steet net am CSV-DP-Koalitiounsaccord
Audio
10
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.