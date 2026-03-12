RTL TodayRTL Today
Fréieren Déifferdenger BuergermeeschterRoberto Traversini an éischter Instanz zu dräi Joer Prisong mat integralem Sursis verurteelt

Diana Hoffmann
Am Dossier goung et ënner anerem ëm prise illégale d’intérêts, Verontreiung vun ëffentleche Gelder a Faux.
Update: 12.03.2026 09:31
De Roberto Travaersini (Archivbild)
Am Traversini-Prozess ass de fréieren Deputé-Maire vu Déifferdeng, Roberto Traversini, schëlleg gesprach ginn. D’Geriicht huet eng Prisongsstrof vun 3 Joer mat integralem Sursis an eng Geldstrof vun 10.000 Euro festgehalen. Doriwwer eraus dierf hie 5 Joer laang keen ëffentlecht Mandat unhuelen.

Am Dossier goung et ënner anerem ëm prise illégale d’intérêts, Verontreiung vun ëffentleche Gelder a Faux. De Parquet hat véier Joer Prisong mat integralem Sursis, eng Geldstrof an e Verbuet, fir en ëffentlecht Mandat auszeüben, gefrot.

D’Urteel ass nach net rechtskräfteg, de Roberto Traversini huet 40 Deeg Zäit, fir an Appell ze goen.

