RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Rapport "Gesond Gesellschaft duerch Präventioun"83 Prozent vun de Krankheeten zu Lëtzebuerg si chronesch Problemer

Dany Rasqué
Bal ee Véierel vun der Populatioun iwwer 16 Joer huet mat op d'mannst mat engem chronesche Gesondheetsproblem ze kämpfen an dogéint muss eppes gemaach ginn. Dat ass eng vun de Konklusioune vum Rapport "gesond Gesellschaft duerch Präventioun" vum nationale Gesondheetsobservatoire.
Update: 29.01.2026 12:28

83 Prozent vun de Krankheeten hei am Land si chronesch Problemer. Am heefegsten ass Kriibs mat 20 Prozent, duerno komme kardiovaskulär Krankheeten, Problemer mam Beweegungsapparat, mental Krankheeten, neurologesch Problemer oder Diabetes. Bal ee Véierel vun der Populatioun iwwer 16 Joer huet mat op d’mannst mat engem vun dëse chronesche Gesondheetsproblemer ze kämpfen an dobäi kann a muss een och eppes dogéint gemaach ginn. Dat geet aus dem Rapport “gesond Gesellschaft duerch Präventioun” ervir, deen den nationale Gesondheetsobservatoire elo virgestallt huet.

De Kampf géint chronesch Krankheeten / Reportage Dany Rasqué

Et dierft fir sou munch een keng Iwwerraschung sinn. Fëmmen, reegelméisseg ze vill Alkohol drénken, eng schlecht Ernierung an net genuch Beweegung, dat ass déi perfekt Mëschung, fir net gesond duerch d’Liewen ze kommen. Déi véier Facteure ginn am Rapport kloer identifizéiert. Deemno ass ganz genee gewosst, wat déi grouss Risike sinn an awer di mer eis als Gesellschaft schwéier eppes dorunner ze änneren. D’Tanja Ducomble, Epidémiologin am nationale Gesondheetsobservatoire explizéiert firwat.

“Mir dinn eis esou schwéier domadder, well mer eis an der Gesellschaft et einfach zu enger Norm gemaach hunn, ganz vill ze sëtzen, ganz vill fäerdeg Produiten z iessen, Fëmmen, Alkoholkonsum ass jo absolutt eng sozial Norm hei zu Lëtzebuerg an dofir ass et einfach ganz schwéier do eraus ze kommen. An dofir komme mer zréck op déi Interventiounen, déi um Niveau vun der Populatioun sinn an déi kann een Ëmfeld schafen, wou d’sozial Norm ëmgeännert gëtt. An do ka mer alleguerte matmaachen.”

Méi gesond liewe soll also net just d’Aufgab vu jiddwer eenzele sinn, mä et geet drëm der Gesellschaft en Ëmfeld ze bidden, andeem se méi gesond Decisioune kann huelen. Wann een do zum Beispill d’Fëmmen hëlt, kéinten déi chronesch Krankheete bannent verhältnisméisseg kuerzer Zäit zeréck goen, wann d’Zigaretten e gutt Stéck méi deier géife ginn.

“Mir hunn dat modelléiert mat lëtzebuergeschen Daten, wéi séier een Effekt vun enger Erhéijung vum Tubakspräis, dee konsequent wier awer iwwer e puer Joer kënnt sinn. An do gesäit een, an eisem Rapport, hu mer dat ganz kloer gewisen, datt ee scho bannent fënnef Joer eng Reduktioun vun de chronesche Krankheeten, notamment de cardiovasculairen an de chronesch respiratoresche Krankheete gesäit. Ausserhalb vun de fënnef Joer, wat ee méi laang waart, wat natierlech och ee Benefice ze gesinn ass am Cancer an an anere Krankheeten.”

D'Presentatioun vum Rapport "gesond Gesellschaft duerch Präventioun" den 28. Januar 2026.
D’Presentatioun vum Rapport “gesond Gesellschaft duerch Präventioun” den 28. Januar 2026.
© Dany Rasqué

Dat selwecht gëllt fir den Alkohol, ënnersträicht d’Tanja Ducomble. Gesond iessen a ass och nach laang net fir jidderee selbstverständlech. Ee vu siwe seet e géif all Dag 5 Portioune Geméis an Uebst iessen a wat d’Beweegung ugeet, gesäit et och alles anescht wéi optimal aus.

Eng Etüd, déi 2022 bei Kanner a Jonken tëschent 11 an 18 Joer gemaach, gouf huet erginn, datt ee vu sechs déi Woch virun der Etüd de Minimum gemaach huet, wat recommandéiert gëtt. Dat ass kee Marathon, fir Erwuessener ginn 150 Minutte Sport d’Woch recommandéiert, wann et méi eng intensiv Ustrengung ass oder bis zu 300 Minutten, wann een och méi moderat Aktivitéite matzielt, wéi zum Beispill d’Aarbecht am Gaart. Op alle Fall ënnersträicht den nationale Gesondheetsobservatoire, datt Preventioun bei chronesche Krankheeten extrem wichteg ass, well d’Gesellschaft soss ëmmer méi krank gëtt.

“Fir Lëtzebuerg ass eng Populatiounscroissance projezéiert bis 2050 vun engem Drëttel an déi ass virun allem pousséiert, well mer alleguerte méi al ginn. Wa mer elo well ganz jonk ufänke chronesch Krankheeten ze kréien a wa mer dat net rëm rappen, da gi mer alleguerte krank al. An et ass net ganz flott fir eis Gesellschaft an et huet och ganz vill Käschten.”

Iwweregens bleift et seele bei engem chronesche Gesondheetsproblem. Am Rapport heescht et, datt d’Hallschent vun de Leit, déi méi wéi 45 Joer hunn a chronesch krank sinn, e puer där Krankheeten hunn.

Am meeschte gelies
Detailer no Messerattack um Lampertsbierg
Täter hat Rendez-vous mam spéideren Affer fir Visitt vu Wunneng
Vun 2027 un
D'Belsch plangt eng Autobunns-Tax fir auslännesch Chaufferen
52
Unisex-Toiletten a Schoulen
CSV-Fraktioun iwwerrascht iwwer Annonce a schwätzt sech oppen dogéint aus
Video
Waren am Dezember ausgesat ginn
Wéi geet et de Welpe Paola a Jepolina sechs Woche méi spéit?
Video
Fotoen
Eng Spuer zou an Tempo 70
Kilometerlaange Stau um éischten Dag vun Aarbechten an Tunnelle Grouft a Stafelter
Audio
28
Weider News
Phishing-Bedruch
Haapttäter zu Dubai festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert
Tëscheruff vum Pit Everling
Kee Liicht um Enn vum Tunnel
Audio
0
Unisex-Toiletten
DP-Member Agostini mat schaarfer Kritik un CSV
Police-Bulletin
Presuméierten Drogendealer am Kader vun haislecher Gewalt erwëscht
Permis agezunn
Mat 174 amplaz 90 km/h iwwer d'A1
Pestiziden a Lëtzebuerger Äppel
Gesonde Snack oder Gesondheetsrisiko?
Video
26
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.