FindelDen zweete Embraer E195-E2 fir d'Luxair ass um Samschdeg de Mëtteg ukomm

Luxair erneiert jo seng Flott mat der Aféierung vum Fliger Embraer E195‑E2.
Update: 14.03.2026 23:08
Déi éischt Maschinn gouf Enn 2025 geliwwert an de reguläre Fluchbetrib huet Ufank 2026 ugefaangen.

Dës nei Fligere solle méi roueg an méi ëmweltfrëndlech sinn, well si ronn 25 % manner Emissiounen verursaachen.

De Fliger ass um Freideg zu Sao José dos Campos a Brasilien lassgeflunn, mat engem Tëschestopp zu Recife op Las Palmas (Gran Canaria). Um Samschdeg an de Mëttesstonn ass et du vun Las Palmas op Lëtzebuerg gaangen, wou den Fliger genee um 17.10 Auer gelant ass.

Hei derzou eng Reportage aus dem September 2025:

Éischte vun neie Luxair-Fligere kënnt Enn des Joers un
Den éischte vun der Luxair hire 16 neien Embraer Fligere wäert bis Enn des Joers zu Lëtzebuerg ukommen a soll Ufank 2026 an de reguläre Betrib goen.

