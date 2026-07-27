RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Tëscht Waldhaff a Stafelter88 Joer al Fra stierft bei Accident tëscht Auto a Minibus

RTL Lëtzebuerg
E Méindeg am Nomëtteg koum et um CR126 tëschent dem Waldhaff an dem Stafelter zu engem déidleche Verkéiersaccident.
Update: 27.07.2026 19:18
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Géint 15:40 Auer sinn um CR126 en Auto an e Minibus aneneegerannt, woubäi d'Automobilistin, eng 88 al Fra, déidlech blesséiert gouf. Si ass nach op der Plaz un hire Blessure verscheet. Am Asaz waren d'Rettungsekippe vu Jonglënster an der Stad, sou wéi zwee SAMUen. Och de Chauffer vum Minibus gouf blesséiert a vun de Secouriste versuergt. Fir d'Ursaach vum Accident ze klären, war eng Unitéit vun der Police technique op der Plaz. D'Streck war temporär fir den Trafic gespaart, ass entretemps awer nees op.

Donieft gouf et weider Verkéiersaccident iwwert den Dag, sou zum Beispill kuerz virun 11 Auer op der A3 tëschent der Aire de Berchem a Léiweng, wou zwee Autoen aneneegerannt sinn, mee keng Persoune blesséiert goufen. Gutt véier Stonne méi spéit war op der selwechter Streck nees en Accident mat zwee Gefierer, woubäi dës Kéier allerdéngs zwou Persoune verwonnt gi sinn. Béid Kéiere waren d'Secouriste Beetebuerg a Réiser op der Plaz.

Kuerz viru 17 Auer dann en Accident mat engem Auto um CR226 tëschent Izeg a Conter, hei ass eng Persoun blesséiert ginn. Op der Plaz waren d'Rettungsekippen aus der Stad a vun Hesper.

Am meeschte gelies
Beschbränn a Südeuropa
D'Flame si just nach eng 15 Kilometer vu Bordeaux ewech, Etat d'Urgence an der Regioun Madrid
Video
Insel ass "um Limitt"
Zéngdausende Leit protestéiere géint de Massentourismus op Mallorca
18
Déifställ vu Luxus-SUVen zu Lëtzebuerg
Zwee Verdächteger goufen elo a Frankräich festgeholl
Kollisioun mat Policeauto
Mann war zu Wuermer mat 61 km/h op enger E-Trottinett ënnerwee an huet probéiert, sech duerch d'Bascht ze maachen
Internationale Wuerentransport
Tachograph obligatoresch – Douane mécht vum 1. August u Kontrollen
6
Weider News
Thermometer weist Temperatur vun iwwer 36 °C
Vun en Dënschdegmëtteg un
Wéinst der Hëtzt gëllt am Süde vum Land eng Alerte jaune
No rezentem Virfall zu Ettelbréck
'’Aarbecht vun der Justiz muss respektéiert ginn", sou Jeune Barreau
Audio
Zwee Verdächteger festgeholl
Eng Persoun krut an der Stad d'Kette vum Hals gerappt
Policekontroll an der Uewerstad
Zwee Mol Droge fonnt, eng Persoun zäitweis am Arrest ënnerbruecht
De Premier conseiller de gouvernement am Inneministère Frank Goeders stoung eis Ried an Äntwert.
Well se sech an hirer Rou gestéiert fillen
Et gëtt ëmmer méi Fäll, wou Leit sech iwwert kommerziell Aktivitéiten opreegen
Audio
5
Zwee Blesséierter
Zu Rodange gouf eng Persoun ugestouss, zu Esch sinn zwee Autoen anenee gerannt
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.