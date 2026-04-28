RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Et gouf en Accord fonntDéi fix Grenzkontrollen tëscht Däitschland a Lëtzebuerg falen ewech

RTL Lëtzebuerg
Dat gouf um Bord vum Treffe vun den däitschsproochegen Inneministeren annoncéiert, déi en Dënschdeg zu Lëtzebuerg beienee sinn. 
Update: 28.04.2026 14:02
Eng Grenzkontroll bei Frankfurt/Oder.
Eng Grenzkontroll bei Frankfurt/Oder.
© AFP (Archiv)

Déi fix Grenzkontrollen tëscht Däitschland a Lëtzebuerg falen ewech, d'Installatiounen op der Autobunn 64 bei Tréier ginn ofgebaut. Den Inneminsiter Léon Gloden a säin däitschen Homolog Alexander Dobrindt si sech eens ginn. 

Éischten Dag vun der Reunioun vu germanofonen Inneminister zu Lëtzebuerg (27.4.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Dat gouf um Bord vum Treffe vun den däitschsproochegen Inneministeren annoncéiert, déi en Dënschdeg zu Lëtzebuerg beienee sinn. An der Plaz solle mobil Kontrollen op der Héicht vum Parking Markusbierg kommen. Dës sollen änlech oflafen ewéi d'Kontrollen op der Saar-Autobunn hannert der Schengener Bréck.

D'Kontrollen am däitsch-Lëtzebuerger Grenzgebitt sinn net konform zum Schengen-Kodex. Dat seet en Urteel vum Verwaltungsgeriicht vu Koblenz, wat e Méindeg public gouf. 

U Grenz mat Lëtzebuerg
Verwaltungsgeriicht vu Koblenz deklaréiert däitsch Identitéitskontrollen als "illegal"

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.