Um Nikloskierfecht an der Stad ass et zu Vandalismus komm. Betraff sinn d'Morgue an och verschidde Griewer, wéi d'Police op Nofro confirméiert.
Wéi L'essentiel mellt, huet d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer d'Police selwer alarméiert, wéi si Blummen op e Graf wollt leeë goen.
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg. © Domingos Oliveira
D'Fënstere vun der Morgue goufen zerstéiert an d'Dier staark beschiedegt. Ausserdeem goufe Blummen erausgerappt, Dëppen ëmgeworf a Griewer degradéiert.
Op Nofro hi confirméiert d'Police, datt eng Patrull op d'Plaz gefuer ass an och d'Spueresécherung am Asaz war.
Op verschiddene Griewer goufe Blummen erausgerappt an Dëppen ëmgeworf. © Ville de Luxembourg
D'Ermëttlunge géifen den Ament nach lafen.