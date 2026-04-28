Stater Buergermeeschtesch rifft PoliceMorgue a Griewer um Nikloskierfecht muttwëlleg zerstéiert

Pierre Weimerskirch
Um Nikloskierfecht um Lampertsbierg koum et e Sonndeg zu Vandalismus – d'Police ermëttelt, nodeems och d'Morgue beschiedegt gouf.
Update: 28.04.2026 14:20
Och d'Fënstere vun der Morgue goufen zerstéiert.
Um Nikloskierfecht an der Stad ass et zu Vandalismus komm. Betraff sinn d'Morgue an och verschidde Griewer, wéi d'Police op Nofro confirméiert.

Wéi L'essentiel mellt, huet d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer d'Police selwer alarméiert, wéi si Blummen op e Graf wollt leeë goen.

Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg.
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg. © Domingos Oliveira
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg.
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg. © Domingos Oliveira
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg.
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg. © Domingos Oliveira
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg.
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg. © Domingos Oliveira
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg.
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg. © Domingos Oliveira
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg.
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg. © Domingos Oliveira
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg.
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg.
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg.
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg.
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg.
Den Nikloskierfecht um Lampertsbierg.

D'Fënstere vun der Morgue goufen zerstéiert an d'Dier staark beschiedegt. Ausserdeem goufe Blummen erausgerappt, Dëppen ëmgeworf a Griewer degradéiert.

Op Nofro hi confirméiert d'Police, datt eng Patrull op d'Plaz gefuer ass an och d'Spueresécherung am Asaz war.

Op verschiddene Griewer goufe Blummen erausgerappt an Dëppen ëmgeworf.
Op verschiddene Griewer goufe Blummen erausgerappt an Dëppen ëmgeworf. © Ville de Luxembourg
Op verschiddene Griewer goufe Blummen erausgerappt an Dëppen ëmgeworf.
Op verschiddene Griewer goufe Blummen erausgerappt an Dëppen ëmgeworf. © Ville de Luxembourg
Op verschiddene Griewer goufe Blummen erausgerappt an Dëppen ëmgeworf.
Op verschiddene Griewer goufe Blummen erausgerappt an Dëppen ëmgeworf.

D'Ermëttlunge géifen den Ament nach lafen.

