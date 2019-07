Eng Visitt duerch eis Haaptstad, geleet vu kengem anerem wéi dem Staatsminister Xavier Bettel.

Am Kader vun der Initiativ "Guide for one Day" hat de Premier sech um Méindeg Nomëtteg eng gutt Stonn Zäit geholl, fir enge 25 Leit, déi sech ugemellt haten, seng Liiblingsplazen an der Stad ze weisen.

Lass goung et am Hôtel Saint Maximin, dee kierzlech renovéiert gouf. Dëst ass den neien Haaptsëtz vun der Regierung. Et war och fir d‘éischt, dass d‘Press en Abléck an déi "nei" Raimlechkeete krut.

Duerno goung de Xavier-Bettel-Tour iwwert d‘Clairefontaine-Plaz, de Bredewee erof bis op d‘Corniche, vu wou aus een dem Staatsminister no déi schéinste Vue op d‘Stad huet. Weider Etappe vun der spezieller Visite guidée waren nach d‘Gebai vum Staatsrot, d'Méchelskierch, d‘Chamber an de Palais. An als fréiere Stater Buergermeeschter huet de Xavier Bettel och drop gehalen, de Visiteuren d‘Gemeng vu bannen ze weisen.

D‘Aktioun "Guide fir een Dag" gouf 2017 an d‘Liewe geruff an huet zënterhier grousse Succès. D‘Zil ass et Leit, déi nei an d’Land plënneren oder just kuerz op Lëtzebuerg kommen an och soss all Intresséierter, mat Awunner zesummenzebréngen, déi eben hir Liiblingsplazen am Land mat anere wëllen deelen. Nach bis de 15. September dëst Joer ginn nees eng Rei Visitte mat ënnerschiddleche prominenten an och manner bekannte Guiden organiséiert. Um Internetsite www.guideforoneday.lu kann ee sech gratis umellen.