An der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg gouf et zu Beggen eng Pann un der gréisster Kläranlag vum Land.

Zu Beggen an der Kläranlag war e Schiber opgaangen. Wärend Stonnen ass doduerch onkontrolléiert de Schmorri an d'Uelzecht gelaf, sou d'Stater Schäffen Simone Beissel, Responsabel fir Ofwaasser a Kläranlagen, am RTL-Interview.

© Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable

Den Impakt op d'Ëmwelt ass net z'iwwersinn. Eng Ekipp vum Waasserwirtschaftsamt war e Samschdeg den Owend um 17 Auer nach op der Plaz, fir sech e Bild vun der Situatioun ze maachen, sou den Direkter Jean-Paul Lickes. Um kuerz no 16 Auer goufen d'Autoritéiten iwwert de Virfall informéiert. Entdeckt goufen déi doudeg Fësch an der Uelzecht op der Héicht vum Futtballterrain.

© Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable

D'Waasser war hei och extrem dréif an et konnt ee séier e Manktem u Sauerstoff am Waasser feststellen. D'Police an de CGDIS konnten och séier d'Kläranlag vu Beggen als Quell vun der Pollutioun identifizéieren. De Grond heivir war en technesche Problem am System vun der Anlag , sou dass dat verknaschte Waasser ongefiltert an d'Uelzecht gelaf ass.

Verknaschtung vun der Uelzecht (15.9.19) © Jeannot Ries

Géint 19 Auer 20 war de Problem geléist an de System ass nees normal gelaf. Vun offizieller Säit ass nach net gewosst, wéi uerg d'Verschmotzung ass a wéi laang d'verschmotzte Waasser an d'Uelzecht gelaf ass.

An enger éischter Reaktioun stellt de Buergermeeschter vu Walfer eng ganz Rei Froen. De François Sauber gouf eréischt e Samschdeg den Owend vun de lokale Pompjeeën informéiert. Um Sonndeg wëll hie wëssen, wat den Ausmooss vun deem Ganzen ass? Wéi séier ass de Schued un der Natur nees gutt ze maachen?

Weider Reaktiounen a Bild an Toun ginn et den Owend am Journal um Radio an op der Tëlee.