Et geet ëm d'Organisatioun vun engem Concours op den 3ièmes-Klassen, bei deem 100 Schüler dat anert Joer eng Rees op Dubai kënne gewannen.

De Mouvement écologique verweist op d'Klimakris. Et wier de falsche Message wann e Bildungsministère de Fluchverkéier géing fërderen.

Dernieft géifen d'Schüler och an d'Vereenegt Arabesch Emirater invitéiert ginn, e Land wou Mënscherechter géinge mat Féiss getrëppelt ginn, esou de Mouveco.

D'Rees op Dubai sollt duerch aner Kaddo ersat ginn an d'Thema Ökologie an de Schoule gefërdert ginn.



Änlech Téin komme vun deene Gréngen. D'Deputéiert Josée Lorsché an Djuna Bernard stellen eng kritesch parlamentaresch Fro un de Minister Claude Meisch.

Si verweisen ënner anerem ob d'Fridays for Future - Beweegung a stellen d'Fro, ob den Dubai-Kaddo adequat wier.

Schreiwes vu Bernard a Lorschée



Madame, Monsieur, Selon nos informations, le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse aurait l’intention d’organiser un concours en éducation artistique à l’adresse des élèves de troisième. Dans ce contexte, il envisagerait de récompenser les cent meilleurs élèves par un séjour à l’exposition universelle de Dubaï.

Soucieuses de l'impact écologique d'un tel voyage ainsi que de la situation politique et humanitaire aux Emirats arabes unis, nous voudrions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

1. Monsieur le Ministre, peut-il nous confirmer les informations mentionnées ci-dessus? 2. Dans l'affirmative, pourrions-nous être renseignées plus particulièrement sur le thème du concours et, le cas échéant, sur son lien direct ou indirect avec la destination de Dubaï? 3. Compte tenu des objectifs ambitieux du Gouvernement en matière de développement durable et de protection du climat allant de pair avec la forte mobilisation des jeunes au sein du mouvement "Fridays for Future", Monsieur le Ministre ne juge-t-il pas plus approprié d’offrir aux élèves un déplacement gratuit par train vers un lieu culturel situé à une distance plus courte au lieu d'un vol de longue durée ? 4. Monsieur le Ministre n'est-il de surcroît pas d'avis que le geste d'offrir aux élèves un séjour aux Emirats arabes unis, Etat où la situation en matière de droits des êtres humains est plus que préoccupante, est actuellement inopportun ?

Djuna Bernard Josée Lorsché

Députée Députée