RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Delai am beschte Fall just nach sechs Méint"Silence vaut accord" fir Ëmwelt-Autorisatiounen

Michèle Sinner
Zil vun der Ëmweltverwaltung wier et, z'evitéieren, datt de "Silence vaut accord" iwwerhaapt muss spillen.
Update: 12.06.2026 13:52
© René Pfeiffer
© René Pfeiffer
© René Pfeiffer
© René Pfeiffer
© René Pfeiffer
© René Pfeiffer
© René Pfeiffer
© René Pfeiffer
© René Pfeiffer

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

D'Ëmwelt- an Naturverwaltung huet d'Delaie beim Verschaffe vun Dossieren zanter uganks dës Joers vun 200 Deeg an der Moyenne däitlech op 113 Deeg verkierzt. Déi Zuelen huet d'Carmen Weisgerber, Directrice adjointe, e Freideg genannt.

Den Ëmweltminister Serge Wilmes huet d'Amendementer um Ëmweltschutzgesetz presentéiert, mat deenen d'Prozedure weider beschleunegt an de Prinzip vum "Silence vaut accord" sollen agefouert ginn. Deemno soll eng komplett Demande kënnen a sechs Méint ofgeschloss ginn. D'Verwaltung huet also dräi Méint Zäit, fir ze kucken, ob den Dossier komplett ass an dann dräi Méint, fir eng Decisioun ze huelen. Mellt se sech an deenen Delaien net, gëllt d'Demande als autoriséiert.

Wann Informatioune mussen nogefrot ginn, well den Dossier net komplett ass, kann et schnellstent a 15 Méint vun der Demande bis zur Autorisatioun goen. Zil vun der Ëmweltverwaltung wier et, z'evitéieren, datt de "Silence vaut accord" iwwerhaapt muss spillen. Dee Prinzip gëllt och net fir Projeten a spezielle Schutzzone wéi Natura-2000-Gebidder.

Am meeschte gelies
Vogelwaarde an Holland
Auto rennt a Grupp vu Cyclisten - antëscht véier Doudeger, dorënner dräi Kanner
Wärend NEXUS-Sommet an der Luxexpo
Ausseminister Bettel geréit an hëtzeg Diskussioun mat Aktivistin
EU Most Wanted
Zënter 2023 verschwonnen: Ildikó Bódi wéinst Entféierung vu Kand gesicht
Keng Gefor
"Lockdown" wéinst "Incident mat geféierleche Materialien" am Pentagon nees opgehuewen
US-Nato-Ambassadeur
Matthew Whitaker iwwert Iran-Krich: "Herno hu mer méi Pëtrol wéi mer brauchen"
Video
Audio
22
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Dëst ass e Symbolbild.
23 Ministèren an d'Regierung äntweren op parlamentaresch Fro
Wéi eng ASBL'en an ONGe kruten zejoert staatlech Hëllef?
Well ëmmer nees Stécker eroffalen
Zu Veianen gëtt de Fiels bei der Bréck an een Netz agepaakt
Audio
Fotoen
2
Zeienopruff vun der Police
Zu Péiteng goufen zejoert mat enger geklauter Bankkaart Suen opgehuewen
Fotoen
Camionskontrollen op der A1
20 Verstéiss géint Code de la Route, dräi Camionen immobiliséiert
Kontroll zu Diddeleng
37 Chauffere mam Handy um Steier erwëscht ginn
An der Stad
Mann gouf bei Aarbechtsaccident liewensgeféierlech blesséiert
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.