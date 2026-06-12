Nämlech d'komplett Oplëschte vun de staatlechen Hëllefen, déi zejoert vu verschiddene Ministèren un ASBL'en an ONG'en ausbezuelt goufen - an do komme Millioune-Montanten natierlech beieneen.
Bei den ONG'en, déi an der Entwécklungszesummenaarbecht aktiv sinn, fléisse konsequent Zommen un déi konventionéiert Vereenegungen, sou zum Beispill iwwer 9 Millioune fir Handicap International, bal 8 fir d'Auslandshëllef vum Roude Kräiz a 6 Millioune fir Care Lëtzebuerg.
De Familljeministère ënnerstëtzt och eng Hellewull un ASBL'en, wéi d'APEMH mat 39 Milliounen, d'Croix-Rouge mat iwwer 26 Milliounen oder och d'nei HUT ASBL mat bal 28 Milliounen.
De Wunnengsbauministère gëtt finanzielle Support fir bezuelbare Wunnraum ze schafen: hei kritt ënner anerem d'Rout Kräiz 20 Milliounen a verschidde kierchlech Oeuvres an 8 Paren zesumme ronn 28 Milliounen Euro.
Och den Educatiounsministère ass natierlech eng Ulafplaz fir ASBL'en aus dem konventionéierte Secteur: sou krut Caritas Jeunes et Familles zejoert 2,8 Milliounen, d'Croix-Rouge iwwer 12 Milliounen, Arcus iwwer 67 Milliounen an d'Anne ASBL ronn 49 Milliounen ausbezuelt.
D'parlamentaresch Fro N°3860 an d'Äntwert op dës am Detail fannt Dir hei.