9 Memberen, dorënner och de Generalsekretär, hätten en Donneschdeg kollektiv hir Demissioun aus dem Syndikat annoncéiert.

An der Arméisgwerkschaft ginn et 9 Demissiounen am Comité wéinst dem Fall Christian Schleck. De Radio 100,7 huet dat gemellt. Och de Generalsekretär vum SPAL hätt seng Demissioun agereecht, dat nodeems d'Gewerkschaft vun der Force publique de Récktrëtt vum Generol Alain Duschène gefuerdert hat. Si sinn also domat net d’Accord. Si wären am Virfeld net informéiert ginn an hätte kee Vertraue méi an hire President, eben de Christian Schleck.

D’Gewerkschaft vun der Force Publique hat dem Generol virgehäit déi gewerkschaftlech Fräiheet anzeschränken. De Christian Schleck war op en anere Poste versat ginn.

Christian Schleck / © RTL-Archiv

Den Éierepresident vum SPAL, de Patrick Frantz, sot dem Radio 100,7, datt d’nächst Woch en Dënschdeg eng Pressekonferenz wier, wou déi ganz Wourecht op den Dësch géif kommen.