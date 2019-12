An der Chamber mécht den LSAP-Deputéierten Yves Cruchten um Dënschdeg de Mëtteg säi Rapport iwwert de Budgetsprojet fir 2020.

Dee gesäit jo Depensen vun 20,9 Milliarden € vir, dovunner eleng 2,8 Milliarden fir Investitiounen.

De Rapport vum Yves Cruuchten, deen e Freideg schonns an der zoustänneger Chamberkommissioun mat de Majoritéitsstëmmen ugeholl gouf, wäert fokusséiert sinn op d’Zefriddenheet vun der Populatioun, an d’Contrainten déi Wirtschaftswuesstem an deem Sënn mat sech bréngt.

D’Sessioun de Mëtteg fänkt um 14.30 Auer un. D’Budgetsdebatten sinn dann e Mëttwoch an en Donneschdeg.