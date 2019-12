Net laang, mä et ass duergaangen, fir vill Schued a vill Misär ze hannerloossen.

E Mëttwoch den Owend gouf Merci gesot, de Rettungsekippen, awer och deene ville Fräiwëllegen, déi an enger grousser Well vu Solidaritéit an dëser Situatioun gehollef hunn.

Och e Mëttwoch waren d'Spuere vum Freideg 9. August nach kloer ze gesinn. De Jeannot Ries huet sech e Bild op der Plaz gemaach.