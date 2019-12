No 6 Joer Dräierregierung huet Lëtzebuerg mat déi schlechtste Wäerter bei den CO2-Emissiounen opweises.

Dat sot de Claude Wiseler en Donneschdeg am Nomëtten an der Chamber bei senger Interpellatioun zum nationalen Energie- a Klimaplang. Fir den CSV-Deputéierten hätt sech d'Regierung héich Ziler gesat. Déi z'erreeche wär awer eppes anescht! De Claude Wiseler stéiert sech och un de „Moralpriedegte" vum Premier Xavier Bettel am Ausland.

AUDIO: Claude Wiseler iwwer Klimaplang

D'CSV géif ambitiéis Ziler ënnerstëtzen, awer e klore Wee dohi fuerderen, deen nozevollzéie wär. Selwer huet den Deputéierten ënnert anerem e Klima-Check (wéi a Frankräich) oder gréng Certificaten (wéi an der Belsch) als Iddien an d'Diskussioun bruecht.

Och d'CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen huet en Donneschdeg de Mëtteg d'Wuert ergraff, wéi et ëm de Klimaplang vun der Regierung goung. Vun engem eidele Pak Pabeier, an deem et just Iwwerschrëften, mä keen Inhalt gëtt, huet si geschwat.

D'Martine Hansen huet de Klimapak aus der Vue vun de Baueren an der Landwirtschaft analyséiert a festgestallt: de Plang erméiglecht de Bauerebetriber keng Planungssécherheet. Zwar wier d'Landwirtschaft fir 6,5 Prozent vun den Zäregaser responsabel, ma d'Landwirtschaft wier awer och een Deel vun der Léisung an der Klimapolitik, ee "big player am Klimaschutz". D'Fraktiounscheffin vun der CSV gëtt do d'Beispiller vun der CO2-Späicherung, der Produktioun vu planzleche Faseren, déi fossil produzéiert Materialie kéinten ersetzen oder och nach, datt d'Landwirtschaft eng Roll bei den erneierbaren Energië spillt, wéi bei Biogasanlagen.

Martine Hansen: "An et ass einfach ervirzesträichen, datt wärend Bettel 1 an Bettel 2 keng eenzeg nei Biogasanlag opgemaach gouf. Et sinn der awer 3 zou gemaach ginn. Wou sollen der da 4 pro Joer dobäi kommen? Hutt Dir Iech schonns gefrot, firwat keng nei Anlag dobäi komm ass, firwat der op der anerer Säit zougemaach hunn? D'Leit hu keng Planungssécherheet. D'Leit brauchen awer Planungssécherheet. Si brauche keng Ministeren, déi jorelaang soen, si géifen Etüde maachen an un enger laangfristeger Visioun schaffen."

D'Biolandwirtschaft soll vun 20 Prozent 2025 op 100 Prozent am Joer 2050 klammen. Do stellt d'Martine Hansen awer d'Fro, wéi dat soll geschéien. Am Klimaplang géif een dat op jidder Fall net erausfannen.