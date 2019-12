De Comité directeur vun der LSAP huet sech e Méindeg den Owend zesummegesat, fir dem Conseil général dës Propos ze maachen.

De Parteipresident Franz Fayot soll deemno Wirtschaftsminister ginn a soll dobäi och de Kooperatiounministère vum Paulette Lenert iwwerhuelen.

D'Paulette Lenert, déi deen Ament de Kooperatiounsministère géif ofginn, géif dann als Gesondheetsministesch a Fro kommen. Si kritt dann och als Ministre déléguée de Ressort vun der Securité sociale dobäi.

Den Dan Kersch géif säi Ministère halen an dobäi nach de Poste vum Vizepremier iwwerhuelen.

De Conseil générale kënnt den 8. Januar 2020 beieneen.

De Comité directeur hëlt dann och zur Kenntnis, dass de Marc Angel säin europäescht Mandat wäert unhuelen.

Den offizielle Communiqué vun der LSAP

Communiqué de presse du comité directeur du LSAP 23.12.2019

Concerne : Remaniement gouvernemental suite à la démission du Ministre de l’Economie et de la Santé Etienne Schneider

Le comité directeur du LSAP s’est réuni ce soir pour discuter d’une proposition à soumettre au conseil général du parti en vue du remaniement gouvernemental suite à l’annonce par le ministre de l’Economie et de la Santé Etienne Schneider de son départ du gouvernement fixé au 4 février 2020.

Le comité directeur prend acte de la décision d’Etienne Schneider. S’il la regrette, le comité directeur respecte cette décision, très personnelle, et tient à remercier Etienne Schneider pour ses longues années d’engagement au sein du parti, que ce soit au niveau de la politique communale à Kayl-Tétange, au sein de la fraction parlementaire, ou encore au gouvernement. Etienne Schneider aura marqué le LSAP de son empreinte au gouvernement au cours des 8 dernières années et restera dans les mémoires comme tête de liste aux élections 2013 et 2018 et en tant qu’architecte des coalitions progressistes forgées en 2013 et en 2018. Le bilan qu’il a dressé de son action au gouvernement, dans ses différents ressorts, est impressionnant et force le respect.

Le comité directeur prend acte de la décision de Marc Angel de se consacrer à son mandat européen.

Après discussion et analyse, le comité directeur du LSAP décide de proposer le remaniement suivant de son équipe gouvernementale au conseil général du parti :

En remplacement d’Etienne Schneider en tant que Ministre de l’Economie, il est proposé de nommer Franz Fayot, actuellement député et président du LSAP au poste de Ministre de l’Economie. Il est également proposé de nommer Franz Fayot au poste de Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire.





En remplacement d’Etienne Schneider en tant que Ministre de la Santé, il est proposé de nommer Paulette Lenert, Ministre de la Protection des consommateurs et actuelle Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire. Il est également proposé de nommer Paulette Lenert, Ministre déléguée à la Sécurité Sociale.





En remplacement d’Etienne Schneider en tant que Vice-Premier Ministre, il est proposé de nommer Dan Kersch, Ministre du Travail et du Sport, comme nouveau Vice-Premier Ministre.





Le conseil général du LSAP sera convoqué pour le 8 janvier 2020.

Communiqué par le LSAP en date du 23.12.2019.