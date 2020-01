Déi aktuell Legislaturperiod ass nach net esou al, ma bei Gréng, Rout a Blo gouf et scho vill Changementer, an der Chamber an an der Regierung.

En Dënschdeg de Mëtteg gi mat der Simone Asselborn-Bintz an dem Claude Lamberty an der Chamber 2 nei Deputéiert vereedegt. Eng Prozedur, déi d'Land an dëser kuerzer 14-Méint-jonker Legislaturperiod scho méi wéi eemol matgemaach huet. D'Regierung huet bis d'Walen 2023 awer nach knapp 4 Joer viru sech. Wat huet sech alles geännert a wéi geet et mat der aktueller Konstellatioun virun.

Et goufen am Ganzen iwwer eng Dosen Changementer um Krautmaart respektiv an der Regierung an de leschte 14 Méint. Deen Depart, dee fir am meeschte Kontrovers gesuergt huet, ass definitiv dee vum fréiere Gréngen Deputéierten an Ex-Buergermeeschter vun Déifferdeng Roberto Traversini, deen du vun der jonker Architektin Semiray Ahmedova ersat gouf. Den trageschste Changement war deen nom Malaise vum fréiere Justizminister Félix Braz. D'Sam Tanson huet de Posten dunn iwwerholl an huet de Logementsministère ofginn un den Henri Kox. Deen huet du sengersäits missten an der Chamber ersat ginn duerch déi jonk Geographin Chantal Gary. Si huet also fir déi Gréng de Sëtz vum Osten an der Chamber iwwerholl.

No den Europawale lescht Joer ass den LSAP-Politiker Nicolas Schmit Europadeputéierte ginn. Rezent gouf en EU-Kommissär ënner der neier Presidentin Ursula von der Leyen. Doropshin ass de Marc Angel an d'EU-Parlament gewiesselt a gouf an der Chamber vum Francine Closener ersat. Dann huet den Etienne Schneider decidéiert, fir Ufank Februar opzehalen. Den Dan Kersch iwwerhëlt den Ressort vum Vizepremier, de Franz Fayot dee vum Wirtschaftsminister an d'Paulette Lenert dee vun der Santé.

Dofir gëtt déi aktuell Kooperatiounsministesch Lenert, hire Ressort of un de Franz Fayot.

Dee muss iwwerdeems och an der Chamber ersat ginn an do réckelt dann d'Ex-Buergermeeschtesch vu Weiler zum Tuerm d'Cécile Hemmen no.

Déi liberal Deputéiert Joelle Elvinger ass bei den Europäesche Rechnungshaff gaangen a gëtt duerch den DP-Generalsekretär Claude Lamberty offiziell ersat. An de LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry ass dës Woch dann offiziell bei de Staatsrot gewiesselt an gëtt ersat vun der Suessemer Schäffe Simone Asselborn-Bintz.

E bëssi méi speziellen Fall ass dee vum DP-Deputéierten Eugène Berger, deen den Ament nach hospitaliséiert ass. An dësem Fall kënnen aner Deputéiert aus der bloer Fraktioun fir de liberale Fraktiounschef via Prokuratioun mat ofstëmmen. An der Zäit huet esou eng Prokuratioun nach missen handschrëftlech gemaach ginn, dat ass also mëttlerweil méi informell.

D'Koalitioun huet also net hir Majoritéit vun 31 Sëtz verluer, well duerch d'Prokuratioun ka fir den Deputéierte mat ofgestëmmt ginn. Déi eenzeg Situatioun, déi an der Theorie kéint problematesch fir d'Regierung ginn, ass, wa beim Vott fir e Gesetzprojet déi ganz Oppositioun zesumme géing d'Plenière verloossen. Dann hätt d'Koalitioun zwar nach ëmmer eng Majoritéit vun 30 Deputéierten am Raum, mä fir e Vott ass de sougenannten Quorum wichteg. An dee läit bei 31 Deputéierten. Dat heescht, d'Chamber kéint an deem Fall net iwwer e Gesetzprojet ofstëmmen.