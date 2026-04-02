RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Trump confirméiert Pam Bondi als US-Justizministesch ofgesat

RTL Lëtzebuerg
Kuerz nodeem US-Medien dëse Schratt vum US-President annoncéiert hunn, huet dësen dat och via Truth Social confirméiert.
Update: 03.04.2026 10:29
Déi fréier Procureure générale aus Florida, d'Pam Bondi, soll elo nächst Justizministesch ginn. Si war och schonn Deel vum Donald Trump senger juristescher Verdeedegungsekipp.
© AFP/Archives/MANDEL NGAN

Um fréien Donneschdeg den Owend eiser Zäit huet CNN gemellt, datt den US-President Donald Trump seng Justizministesch Pam Bondi ofgesat hätt. CNN huet sech, wéi och aner US-Medie wéi CBS, dobäi op intern Sourcen, déi mam Dossier vertraut sinn, baséiert. D’Medien hunn och gemellt, datt der Pam Bondi hiren Adjoint Todd Blanche de Poste sollt iwwerhuelen. Et hat net laang gedauert, bis den US-President d’Meldung an de soziale Medien confirméiert huet.

US-Medien: Trump war mat Aarbecht vu Bondi net zefridden

Den Donald Trump soll rezent scho mat sengen enke Vertrauten driwwer diskutéiert hunn, datt hien d’Bondi net méi als Deel vu senger Regierung wéilt hunn. Hien hätt, esou CNN weider, och schonn e Mëttwoch perséinlech mat hir driwwer geschwat, datt hien dëse Schratt wéilt goen. D’Source sot géintiwwer CNN, datt d’Gespréich tëscht dem Trump an der Bondi “tough” gewiescht wier. Den US-President hätt der Pam Bondi awer och gesot, datt si méi spéit en neie Poste géif kréien. Den Donald Trump soll den US-Medien no wuel mam Gedanke spillen, si zu enger Riichterin z’ernennen.

Den US-President soll a verschiddenen Dossieren net zefridde mat der Aarbecht vun der Pam Bondi gewiescht sinn, haaptsächlech awer wier et e Problem gewiescht, wéi si mat den Epstein-Dossieren ëmgaange wier. Weider wier den Donald Trump de Quellen no och frustréiert driwwer gewiescht, datt d’Bondi seng politesch Géigner net genuch an d’Viséier geholl a poursuivéiert hätt.

Trump seet Bondi a Post “Merci”

Kuerz nodeem CNN d’Noriicht publizéiert huet, huet den US-President Donald Trump dëst op senger Plattform Truth Socials confirméiert. Hei lueft hien d’Aarbecht vun der “amerikanescher Patriotin a loyaler Frëndin”, schwätzt awer dovunner, datt si en neie Posten am “Privatsecteur” soll kréien. Ënner der Pam Bondi wier et gelongen, datt d’Kriminalitéit am Land gefall wier an et esou wéineg Morde géif ginn, wéi zanter 1900 net méi, esou den US-President weider.

Och confirméiert den US-President, datt den Todd Blanche neien US-Justizminister wäert ginn.

Am meeschte gelies
No 35 Joer Beruffspompjee an d’Pensioun
"E jonkt Meedchen huet meng Hand gehalen an net méi lassgelooss"
Video
Fotoen
8
Wollt eng Verkéierskontroll evitéieren
22 Joer jonke Mann gëtt no Poursuite zu Saarbrécken vun der Police erschoss
Fotoen
Sonndesinterview mat zwou Kriminologinnen
"Kee wëll an de Prisong kommen, dat ass net e Wee, deen ee wielt"
Video
47
Schonn e Freideg geschitt
Lëtzebuerger fält u Klotermauer zu Audun-le-Tiche a stéisst sech de Kapp
Helikopter bei Sich am Asaz
Police stoppt no Abréch zu Ollem a Capellen eng Rei presuméiert Täter
Weider News
Leeft elo op Dënschdeg den Owend aus
Den Donald Trump huet den Iran op de Soziale Medien nach eng Kéier u säin Ultimatum erënnert
Tragescht Ongléck
Bam op Grupp vu Leit gefall: 3 Doudesaffer bei Ouschter-Ausfluch zu Flensburg
US-Kampfjet iwwer Iran ofgeschoss
Zweeten Zaldot konnt no Sichaktioun gerett ginn
Ukrain-Krich
5 Doudesaffer bei Dronenattack zu Nikopol
5,2 op der Richterskala
Am Oste vun der Tierkei ass et e Samschdeg de Moien zu engem Äerdbiewe komm
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.