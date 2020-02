D'Haus ass am Verfalen, besonnesch déi lescht 2 Joer hunn ëm uerg zougesat. An dobäi kann de Staat dem Gesetz no hei agräifen, op Käschte vum Proprietär.

D'Karin Waringo, eng Fra, déi op ekologesch Restauratiounen a Renovatioune spezialiséiert ass, kann d'Kritik, déi d'Handwierkerkummer an de Syvicol um neien Denkmalschutzgesetz formuléiert hunn, net novollzéien.

"Mir mussen eis froen wat eis Wäerter sinn" sot Si, wéi RTL Si zu Béiwen un der Attert begéint huet. Do steet d'Haus an deem 1886 den Archeolog a Resistenzler Joseph Hackin op d'Welt komm ass. En Haus, dat zënter 2015 geschützt ass an an deene leschten zwee Joer dramatesch verfall wier.

Patrimoine zu Béiwen / Reportage Dany Rasqué

D'Karin Waringo huet Fotoe vum Haus a sengen Niewegebaier mat der Situatioun vun haut verglach a stellt fest, datt an deene leschte Méint a Jore vill Schued entstanen ass, virun allem un den Niewegebaier.



"2018 ass en Inventaire realiséiert ginn, vum Service des Sites et monuments. Do hu mer Fotoen, do gesäit een, datt puer Daachlaaten op där enger Säit bei der Corniche vun der Scheier feelen an hautdesdaags, wat mer do gesinn, et ass einfach keen Daach méi drop. Zur Bannesäit, do gesäit een, datt do Mauere ganz fort sinn an dat ass praktesch zwangsleefeg, wou dat passéiert. Wann den Daach net méi op engem Haus drop ass, dann zitt d'Fiichtegkeet an d'Maueren eran an da mam Frascht gëtt dat alles opgesprengt."



"De Verfall an deene leschten zwee Joer ass dramatesch" bedauert d'Karin Waringo. An hiren Aen gesäit et och esou aus, wéi wa beim Verfall e bëssen nogehollef gi wier. Vu Mënschen.

Wie Proprietär vum Haus ass, war net erauszefannen. De Joseph Hackin a seng Fra hate selwer keng Kanner. Eng Niess vun der Koppel soll d'Haus geierft hunn, iergendwa wier et verkaaft ginn an elo ass et erëm an der Vente. Et sinn och Aarbechte virgesinn, et solle Wunnunitéiten entstoen, ma d'Baugeneemegung, déi an der Fënster hänkt, ass awer an Tëschenzäit schonn erëm ofgelaf.

D'Karin Waringo versteet net, firwat näischt ënnerholl gëtt, fir de Verfall ze stoppen, souguer dat aktuellt Gesetz iwwert den Denkmalschutz géif dem Staat d'Méiglechkeet ginn z'intervenéieren.



"Dat (Gesetz) gesäit scho vir, datt de Staat an engem Fall, wou e Gebai net ënnerhale gëtt, wou et am Gaangen ass ze verfalen, [...] esouguer op Käschte vum Proprietär, déi Mesure kann huelen déi néideg sinn, fir datt Gebai ze schützen. Mir schwätzen hei net nëmmen iwwer individuell Proprietéit, mä mir schwätzen iwwer Patrimoine culturel an do ass d'Verständnis, datt dat eis alleguerten als Communautéit gehéiert. "



Op Nofro vun RTL heescht et beim "Service des sites et monuments nationaux", de staatleche kulturellen Institut, zu deem sengen Haaptmissiounen de Schutz an d'Conservatioun vum Patrimoine gehéiert, datt ee Kontakt mat der Immobilière opgeholl huet, déi d'Haus an der Vente huet an datt dëst Joer eppes muss geschéien.

Wat den Avis vun der Handwierkerkummer iwwert den neie Gesetzprojet a Saachen Denkmalschutz betrëfft, huet d'Karin Waringo, déi och Member an der Chambre des metiers ass, nawell e bësse gestaunt:



"Ech sinn iwwer RTL gewuer ginn, datt d'Handwierkerkummer Positioun dozou geholl huet. Ech sinn ni gefrot ginn an ech sinn och net mat där Positioun averstanen"



D'Karin Waringo bedauert och, datt et zu Lëtzebuerg dat alt Handwierkswëssen feelt, dat awer néideg ass, fir esou al Gebaier fachgerecht ze restauréieren.

