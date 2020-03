Schonn am Februar war d'Drosbech komplett gro. Deemools huet et geheescht si wier net verknascht, ma et wier just en "Zement-Schleier".

D'Uelzecht am Hesperdall ass den Ament gro a gesäit verknascht an alles wéi net kloer aus.

Op Nofro hi krut RTL vum Hesper Député-Maire Marc Lies d'Informatioun, datt de Knascht iwwert d'Drosbech vum Ban de Gasperich erfort an d'Uelzecht gelaf ass.

Et géif sech awer kloer net ëm en Ëmweltproblem handelen, well et schéngt sou ze sinn, datt duerch Buerungen Ënnergrond a Mergel opgewierbelt goufen, déi an d'Baach gelaf sinn a maachen, datt d'Waasser gro a verknascht ausgesäit.

D'Plaz, wou de Leem an d'Waasser koum, ass, RTL-Informatiounen no, e Schantjen am Ban de Gasperich, wou en Ofsaz-Basseng, deen do installéiert war, net esou funktionéiert huet, wéi en hätt sollten; soss wier kloert Waasser an d'Baach gelaf.

D'Waasserwirtschaftsamt an d'Leit vum Stater Service de Canalisation waren op der Plaz fir ze klären, wéi et konnt zum Ofloosse vum verknaschte Waasser um Chantier beim Gaasperecher Waassertuerm kommen.