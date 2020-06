Eng Enquête, fir d'Origine erauszefannen, firwat d'Sauer um Niveau vun der Industrie-Zone zu Iechternach rezent nees verschmotzt war, bleift ouni Resultat.

Dat mellt d'Waasserwirtschaftsamt e Mëttwoch an engem Communiqué.

D'Analys vun den Echantillone konnt keng Kloerheet liwweren iwwer d'Substanzen am Waasser. Dësen Incident vum 15. Juni hätt awer op en Neits den Ofloss-System vum Reewaasser vun dëser Industrie-Zoe gefuerdert. Dës Kanalisatioun wär net geduecht, fir aneres ewéi Reewaasser ze transportéieren.

Wéinst der Presenz vum CGDIS, der Police an dem Waasserwirtschaftsamt huet déi concernéiert Societéit d'Waasserwirtschaftsamt informéiert, dass et eng Fuite an engem Container fir Offall gouf, wou Reschter vun der Produktioun fir Kosmetikartikelen ënnerbruecht waren. D'Firma muss elo e Rapport maachen.

Les pollutions récurrentes de la Sûre avec origine au niveau de la zone industrielle d'Echternach font l'objet d'une enquête réalisée par l'Administration de la gestion de l'eau (AGE) depuis octobre 2019. Les visites sur site tout comme l'analyse d'échantillons n'ont jusqu'à présent pas permis d'identifier avec certitude les substances rejetées ni l'origine de la pollution. L'incident reporté lundi 15 juin 2020 a de nouveau mis en cause la canalisation d'eaux pluviales issue de la zone industrielle. Ces systèmes de canalisations sont des infrastructures normales dans des tissus urbanisés et ne doivent contenir en principe que des eaux pluviales. Sans ces systèmes, l'eau pluviale - qui en principe ne nécessite pas de traitement - en provenance des surfaces scellées, créerait une surcharge de la canalisation mixte (eaux usées et eaux pluviales) et de la station d'épuration. Une telle surcharge aurait comme conséquence un rejet d'eaux chargées non traitées vers les eaux de surfaces.

Suite à la présence du CGDIS, de la Police grand-ducale et des agents de l'AGE et aux demandes d'informations récurrentes, la société responsable a informé l'AGE au cours de l'après-midi du 16 juin, que la pollution est due à une fuite d'un containeur pour déchets de production contenant les restes de production d'une crème de bain. La société devra établir un rapport circonstancié de l'incident et mettre en place dans les meilleurs délais des mesures correctives efficaces pour éviter de nouvelles pollutions.