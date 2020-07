D’Tripartite steet voll a ganz am Zeeche vum wirtschaftlechen a sozialen Impakt vun der Corona-Kris.

Et ass eng gemeinsam Reunioun tëscht der Regierung, de Gewerkschaften an dem Patronat. Konkret sinn et op Regierungssäit d’Ministere Bettel, Bausch, Kersch, Gramegna a Fayot, déi 3 national representativ Gewerkschaften OGBL, LCGB an CGFP an d’UEL fir d’Patronatsvertriedung

Dohier dierften d‘Haaptuleiesse vun den 3 Säiten och déi selwecht sinn: nämlech d’Beschäftegung am Land op engem héije Niveau ze halen, eng wirtschaftlech Relance sou gutt et geet ze ënnerstëtzen, an d’Kafkraaft vun de Bierger ze sécheren.

Bei verschiddene bilateralen Reuniounen, déi et schonns virun e puer Wochen tëscht Regierung a Gewerkschaften, respektiv tëscht Regierung a Patronat gouf, konnt sech schonns op konkret Hëllefe fir d’Betriber am Land gëeenegt ginn, grad wéi, dass de chômage partiel bis Enn des Joers wäert weiderlafen, an och dass d’Loyere bis Silvester net däerfe gehéicht ginn.

Dat Ganzt fänkt um 9 Auer un. Géint 8.10 Auer froe mer de Wirtschaftsminister Franz Fayot schonns, wat sech vun der Reunioun haut ze erwaarden ass. Hien ass dann eisen Invité vun der Redaktioun.