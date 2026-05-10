RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nächste Samschdeg an der StadParcours vum Nuetsmarathon wéinst verschidde Chantieren ugepasst

Claudia Kollwelter
Op der 19. Editioun vum ING-Nuetsmarathon gëtt et eng weider Kéier eng Rekordzuel vu Leit, déi un den Depart ginn.
Update: 10.05.2026 10:00

ING-Marathon (Alexandre Benavente Martingil) (31.5.25)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Nächste Samschdeg ass déi 19. Editioun vum ING Marathon an der Stad. 18.000 Leefer sinn ugemellt an dat ass en neie Rekord! Ma esou en Nuetsmarathon bréngt natierlech och eng helle Wull un Organisatioun a Planung mat sech an ëm déi ass et e Freideg op enger Pressekonferenz vun der Stad Lëtzebuerg gaangen.

ING-Nuetsmarathon: Eng Organisatioun mat verschiddenen Hürden
Dëse Freideg gouf et op enger Pressekonferenz vun der Stad Lëtzebuerg verschidden Detailer zum ING Marathon.

Organisateur kritiséiert Autoritéiten

Och no 20 Joer wier et nach ëmmer schwéier, esou en Evenement op d'Been ze stellen, erkläert den Organisateur Erich François, dee bedauert, datt ee bei villem Steng an d'Weeër geluecht kréich: "Beispielsweise Drohnen, Flugverbot: Wir haben das selber beantragt, aber nur deshalb, damit niemand fliegt, den wir nicht kennen, um Gefahren abzuwenden. Jetzt wurde ein Reglement für alle Drohnen festgelegt. Dann habe ich gesagt, dass das ein Fehler im Reglement sei. Dann heißt es, es tut uns leid, aber das ist so beantragt worden. Das kann jetzt nicht mehr geändert werden – totaler Unsinn. Warum kann man ein Reglement nicht ändern, damit es sinnvoll ist? Regeln sind für die Menschen da und nicht der Mensch für die Regeln."

Geplangt war iwwerdeems och e Slackline-Spektakel, den Archie Williams sollt wärend dem Marathon tëscht der Tour A an Tour B op der Place de l’Europe 4,2 Kilometer iwwert eng 2cm breet Slackline-Lafen. En Freideg de Moie kruten d'Organisateuren allerdéngs gesot, datt dat esou net méiglech wier, och wann dës Aktioun nach an hirem Pressecommuniqué erwäänt gëtt.

PDF: De Communiqué de Presse vum der Stad Lëtzebuerg an den Organisateure vum ING-Marathon

Tracé wéinst Chantieren ugepasst

Och bei der Arrivée an der Luxexpo ginn et Changementer. Et dierfe keng Niwwelmaschinne méi benotzt ginn, wéinst de Feiermelder. Wéinst Chantieren uechtert d'Stad huet den Tracé vum Marathon dëst Joer misse geännert ginn. D'Simone Beissel, zoustänneg Sportschäffe vun der Stad Lëtzebuerg, erkläert. "Et war haaptsächlech an der Péitruss. Dir wësst, do ass e grousse Chantier, well do alles och frësch gemaach gëtt, et ass eng Léisung fonnt ginn. Et ass jo ëmmer dat, wat zielt, dass den Tracé elo kann determinéiert ginn. Et ass haaptsächlech fir de grousse Marathon, also fir den Haaptmarathon, iwwer déi ganz 42 Kilometer, wou dat do wäert spillen."

Gréisser Changementer ginn et dann och a punkto Busnavette fir d'Leefer, wéi de Mobilitéitsschäffe Patrick Goldschmid seet. "Mir hunn dëst Joer Navette vum Park-and-Ride Bouillon, déi dëst Joer zousätzlech zum Tram och bis bei den Depart fueren. Mir hunn awer dofir keng Navette vum Park and Ride Süd, well do jo och den Tram fiert."

Um Site vun der Stater Gemeng ginn et dann och Detailer zum ëffentlechen Transport an der Circulatioun an der Stad. Dës sollen esou normal wéi méiglech funktionéieren, dofir ginn et op der Pist eng 38 Punkten, wou een op déi aner Säit vun der Lafbunn kënnt. Wat den ëffentlechen Transport betrëfft, esou fueren d'Busse vun der AVL normal bis 18 Auer, um Lampertsbierg bis 16 Auer. Dono ginn et verschidden Upassungen esouwuel bei de Buslinnen wéi och beim Tram. Weider Detailer fënnt een um Site vun der Stad Lëtzebuerg.

Evenement, deen der Stad Visibilitéit bréngt

Ronn 450 Mataarbechter vun der Ville de Luxembourg si fir de Nuetsmarathon am Asaz, fir datt alles esou kann oflafe wéi geplangt. Et wier en Evenement, deen der Stad awer och eng grouss Visibilitéit gëtt. Houfreg ass een, datt dëst Joer 71 Museksbünen ugemellt sinn a 670 Museker op der Streck fir gutt Ambiance suergen. Betount gouf och, datt d'Stad de ganzen Dag iwwer accessibel an d'Parkingen op wäerte sinn an d'Busser an den Tram fueren.

ING Night Marathon Luxembourg<br>L’hôpital de garde du Kirchberg&nbsp;restera accessible le samedi 16 mai 2026

Am meeschte gelies
Eng Woch nom déidlechen Accident
Gedenkfeier fir d’Manu Dondelinger zu Eschduerf
Video
Fotoen
NATO-Responsabele Boris Ruge
"Europa huet vläicht nach fënnef Joer"
Audio
Zeienopruff gestrach
Den 42 Joer ale Mann ass nees doheem
Eng Woch virum ESC
D'Eva Marija prouft schonn zu Wien
Video
Fotoen
3
Gedenken un d'Affer vum Zweete Weltkrich
Zu Housen ass de Memorial Parc ageweit ginn
Audio
Fotoen
1
Weider News
Sportkeelen
Lëtzebuerg viséiert Medailen op der WM am Sportkeelen
Video
0
Rugby Europe Conference
Lëtzebuerg klappt Finnland an huet gutt Chancen op de Playoff fir den Opstig
0
Vum 7. bis den 10. Mee am Livestream um RTL Play an op RTL.lu
Predator Euro Tour – Luxembourg Open 2026 dëse Sonndeg vun 10:00 Auer un
Video
LIVE
Equipped Powerlifting-EM
Neie Weltrekord am Bänkdrécke fir d'Ankie Timmers
2
Predator Euro Tour Luxembourg Open
International Billard-Elite trëfft sech zu Wickreng
Video
Fotoen
0
Huet eng Zäit am Grand-Duché gelieft
De Pablo Casero organiséiert Polo-Turnéier an Argentinien
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.