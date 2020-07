Am Dezember gouf de Beschëllegten duerch d'Press gewuer, datt hien an Ofwiesenheet de Prozess gemaach soll kréien. D'Affär koum dofir elo nach emol drun.

E Geriichtsprozess kann emol eng ganz dréche Matière sinn. Dass et och anescht geet, huet eng Affär e Freideg um Stater Geriicht gewisen, déi nach emol op d'Tapéit koum, nodeems am Januar schonn en Urteel sollt gesprach ginn. Well de Beschëllegten am Dezember awer aus der Press gewuer gi wär, dass hien dunn an Ofwiesenheet de Prozess gemaach kritt hat, koum d'Affär e Freideg nach emol drun.

Dem Mann gouf virgehäit, am Abrëll zejoert zu Réimech ronn 40 Minutte mat sengem Auto virun engem mobile Policeradar geparkt ze hunn, fir ze verhënneren, dass deen aner Automobiliste blëtze géif. De Mann war selwer virdru vun deem Radar fotograféiert ginn.

Stater Geriicht / Rep. Eric Ewald

E Polizist huet e Freideg de Moien ausgesot, dass den Ugeklote mat engem orangen Auto geblëtzt gi war. Dono hätt de Mann e bloen Auto geholl a wär zréckkomm, fir d'Kontroll ze behënneren. Wouropshin de Maître Jean-Jacques Schonckert, Affekot vum Mann, bemierkt huet, dass an eng Direktioun séier wuel nach hätt kënne geblëtzt ginn. Et wär just nach gelongen, eng Foto ze maachen, sou de Polizist. „An eng Richtung schéngt e Problem ze sinn!“, huet de President vum Geriicht festgehalen, fir weider ze fueren: „Den Auto stoung net grad optimal! Domat hu mer eis net aus der Fënster geluecht!“ Dem Polizist no war de Problem deen, dass den Auto versat stoung: „Wann e riicht gestanen hätt, wär näischt gewiescht. Do muss ee Fachwëssen hunn", huet de Maître Jean-Jacques Schonckert ze bedenke ginn.

De Beschëllegte sot, hie wär rose gewiescht, dass hie geblëtzt gouf, a mat deem aneren Auto zréckkomm. Hien hätt sech hannert de Radar gestallt, „fir se z'emmerdéieren!“, huet de Riichter de Saz fäerdeg gemaach. Hien hätt net iwwerluecht an eng riseg Dommheet gemaach, huet den Ugekloten nach zu Protokoll ginn. Doropshin huet den Affekot vum Mann „méi wéi e Fräisproch“ gefrot. Wann ee sengem Client eng Absicht géif ënnerstellen, da misst dee jo wëssen, wéi den Apparat fonctionéiert. „Et kann dem Fonctionnement net gutt doen, wann ee sech sou stellt!“, huet de President vum Geriicht erkläert.

En Auto wär dofir geduecht, sech fortzebeweegen, an net, fir e Radar ze stéieren, e Radar, deen z'erkenne war, huet d'Vertriederin vum Parquet notéiert. „Dir wosst, dass dat e Radar wär a kee Foodtruck, an Dir wollt keen Autopedestre do maachen!?“, huet de Riichter nach an d'Ronn gehäit, wouropshin d'Vertriederin vum Parquet eng ugemoosse Geldstrof, e Fuerverbuet vu 6 Méint an d'Confiscatioun vum Auto verlaangt huet. „A firwat net d'Doudesstrof?“, war dem Maître Jean-Jacques Schonckert säi Schlusssaz.

D'Urteel gëtt den 23. Juli gesprach.