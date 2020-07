An engem gréissere Reportage kritt Dir gewisen, wat den Dan Wiroth bei senge Recherchen alles erausfonnt huet.

E Reportage am Journal, an deem et iwwert e méigleche Fall vu Mënschenhandel an engem Veianer Hotel gaangen ass an e Whistleblower hunn d'Saach am Dezember un d'Rulle bruecht. D'Affer si portugisesch Aarbechter, déi d'Gesetzer an och d'Sprooch net kannt hunn an hei ausgebeut goufen.

Doropshin hu sech vill Leit bei eis gemellt a sech als weider Affer vun deem selwechte Reseau ausginn. Nëmme waren et du keng portugisesch Aarbechter méi, déi ageflu goufen, mä Lëtzebuerger Employéen, Studenten, Fournisseuren a vill anerer.

Den Dan Wiroth ass alle Spueren nogaangen, huet nogesicht a bei der méintelaanger Recherche erausfonnt, dass et sech bei dëser Affär net nëmmen ëm modern Sklaverei handelt, mä och ëm Bedruch op groussem Niveau a ville Beräicher. Bedruch u Mënschen an un de Lëtzebuerger Verwaltungen. Déi allerdéngs schéngen an dëser Affär iwwerfuerdert.

"Affer gëtt et der méi wéi Honnert"

D'Affer sinn engersäits portugisesch Awanderer, déi mat Verspriechen ugelackelt ginn, déi kenger Realitéit entspriechen. Awer och Lëtzebuerger Personal, Frontalieren oder Studente ginn hei systematesch ausgenotzt oder net korrekt bezuelt. Iwwerstonnen oder Sonndesstonne ginn och net bezuelt. Ëmmer erëm gi Leit net bei der Krankekeess ugemellt.

Am Mëttelpunkt steet ee Geschäftsmann, deen an enger Dose Firme Gerant oder Administrateur ass oder och nach Parten huet.

"Jiddereen weess Bescheed, mä keen ënnerhëlt eppes."



Et gëtt wuel kee staatleche Service, deen net scho mat dëser Affär befaasst war an awer geschitt näischt. Déi Lëtzebuerger Autoritéite geroden ënner beschoss.

D’ITM sou wéi déi aner Verwaltunge kënnen nëmmen an hirem legale Kader intervenéieren. Dës Affär weist hin op en Dysfonctionnement vun der Zesummenaarbecht tëschent den ënnerschiddlechen Administratiounen a beweist, wéi eng Persoun mat engem komplexe Firmekonstrukt Mënschen an och de Staat beduckse kann, dat schonn zënter 12 Joer.

Kommentaren, Froen an Informatioune kënnt Dir op dossier@rtl.lu eramailen.

