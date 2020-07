Dat Geschäfter gehollef kréien, wier richteg. Ma et dierft een d'Associatiounen am Land awer bei finanzieller Hëllef net vergiessen.

Déi meescht Hëllefsorganisatiounen si finanziell vu Spenden ofhängeg. Wärend der Corona-Kris wär een do awer éischter vergiess ginn. Sou de CLAE, de Liaisouns- Comité vun den Auslänner Associatiounen. An dat bréngt Problemer bei der Finanzéierung vu Projete mat sech. Och d'Aarbecht vun de Benevollen huet wärend dem Lockdown missen zu engem groussen Deel gestoppt ginn. Et dierft een déi national, ewéi och international Communautéit hannert dëse Projeten net vergiessen.

"Mir hu jo Mesuren, fir d'Geschäfter ze retten. Wat jo och néideg an normal ass. Mä et soll ee wierklech d'Associatiounen net vergiessen, well se immens wichteg Aarbecht leeschten an och aner Populatiounen hannert sech hunn. Si droen net just eng Struktur, si droe verschidde Communautéiten", esou d'Nicole Ikuku, Directrice vum Cercle de Cooperation.