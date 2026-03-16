Net just déi héich Spritpräisser beschäftegen d'TankstellenDen Transitverkéier huet massiv ofgeholl an et ass schwéier, Personal ze fannen

Marc Hoscheid
Grënn wieren eng méi aggressiv Politik vun den Nopeschlänner bei den Accisen um Diesel an d'Ufuerderungen un d'Salariéen.
Update: 16.03.2026 16:59
Tankstell Pompelstatioun 16032026
© Marc Hoscheid

An deene leschten zwou Woche sinn d’Spritpräisser wéinst dem Irankrich massiv an d’Luucht gaangen. Vun den Tankstellebedreiwer heescht et, datt dat bis elo awer nach net dozou gefouert huet, datt d’Leit manner tanken. Am Secteur geet een dovun aus, datt d’Situatioun sech elo mol stabiliséiere wäert. Ma nieft der rezenter Entwécklung bei Spritpräisser gëtt et och nach aner Chantiere fir d’Tankstellen.

Erausfuerderunge fir Tankstellen - E Reportage vum Marc Hoscheid

Lëtzebuerg huet iwwert vill Joren ewech als eng Zort europäescht Tank-Mekka gegollt. Wéinst den niddregen Accise war de Sprit ee gudde Krack méi bëlleg wéi an den Nopeschlänner. Dat huet mat sech bruecht, datt net nëmmen d’Grenzpendler oder Leit, déi an der Groussregioun wunnen, am Grand-Duché getankt hunn, mee deels hunn och Camione gréisser Ëmweeër gemaach, fir hei den Tank ze fëllen. Deen Transitverkéier huet an deene leschte fënnef Joer awer massiv ofgeholl, wéi de President vun der Federatioun vun den Tankstellebedreiwer Romain Pütz erkläert.

“Wann ech nëmmen d’Zuelen huele vum leschte Joer, do hu mer ee Minus vun 20 Prozent am Beräich vum Diesel, dat heescht den Transit ass vill manner wéi nach virun e puer Joer. A wann ech lo véier bis fënnef Joer zeréckkucken, si mer esouguer ëm 50 Prozent erofgaangen, wat den Transitverkéier, wat d’Camionen ugeet. Firwat? Well dat ee fiskalesche Volet ass, deen an deenen anere Länner vill besser ginn ass, wéi hei zu Lëtzebuerg. Mir maachen eis do awer scho Suerge bei den Autobunnstankstellen.”

Wat de Verkaf vun Zigaretten an Alkohol ugeet, géing et iwwerdeems grouss Ënnerscheeder tëscht den Tankstellen op de Grenzen an deene méi am Zentrum vum Land ginn. Dem Romain Pütz ass et wichteg ze ënnersträichen, datt vill Leit am Secteur schaffen. Zu den 2.000 Salariéen, déi direkt bei den Tankstellen agestallt sinn, kéimen nach Grossisten an Traiteuren, déi d’Statioune beliwweren. Ma ass et dann iwwerhaapt evident, fir nach Leit ze fannen?

“Fir d’Leit ze fannen, ass u sech schwéier, well s de eng ganz grouss Flexibilitéit a Polyvalenz vun deene Leit brauchs, déi s de net ëmmer fënns.”

Och beim Profil vun de Salariéen hätt d’Plaz, op där d’Tankstell steet, een Impakt. Wärend op de Grenze virop Leit aus dem noen Ausland schaffen, sinn et méi zentral éischter Lëtzebuerger Residenten.

De Wiessel hin zur Elektromobilitéit gesäit een am Secteur iwwerdeems net als grondleeënd Gefor fir de Geschäftsmodell.

Interview mam Romain Pütz, President vun der Fédération des Exploitants de Stations-Service.

Am meeschte gelies
98. Editioun vun den Academy Awards
"One Battle After Another" ass de grousse Gewënner vun den Oscaren 2026
Fotoen
1
Futtball-Championnat: BGL Ligue
1:1 tëscht Déifferdeng an der Jeunesse, Victoirë fir Diddeleng a Biissen
Video
Fotoen
1
Invité vun der Redaktioun (16. Mäerz) - Samir Djennas
"Mir brauche méi Personal fir d'Sécherheet ze garantéieren"
Video
Audio
9
Mat engem Messer menacéiert
E Fall vun haislecher Gewalt tëscht enger Koppel zu Déifferdeng
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Liverpool an Tottenham trenne sech 1:1, Mainz klappt Bremen
1
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Bommeleeër-bis-Prozess
Zwee Leit net méi viséiert: Parquet geet géint Urteel vu véier Ugekloten an Appell
Beim schwéieren Accident am Neiduerf de 6. Mäerz 2023 waren dräi Leit ëm d'Liewe komm
3 Leit virun 3 Joer gestuerwen
Kee Strofprozess: Parquet huet Dossier vum Accident am Neiduerf scho virun enger Zäit klasséiert
Grouss Policekontroll am Kader vun der Verkéierssécherheetscampagne "Gutt gesinn" den 20. Januar 2026 vu 7 bis 9 Auer op der N31 zu Péiteng.
Bilan vun nationaler Police-Campagne
43 Mol de Gurt falsch un, 28 Permise wéinst Alkohol um Steier agezunn
Veterinärs- a Liewensmëttelverwaltung
Haaptmesurë géint d'Vullegripp ginn opgehuewen
Diabetes an Obesitéit
Neie Projet soll Wiessel ewech vum Kannerdokter erliichteren
Video
Fotoen
0
Figur net bezuelt
Police stellt Fra, déi zu Mäerzeg Hondsstatu geklaut huet
