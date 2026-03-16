Philip Crowther iwwer d'Strooss vun Hormus"Et ass bal komplette Stëllstand hei"

Den RTL-Korrespondent, deen aktuell an der Regioun ass, gesäit honnerte vu Schëffer, déi waarden, fir d'Mierenk passéieren ze kënnen.
Update: 16.03.2026 20:00
Den RTL-Korrespondent Philip Crowther ass aktuell op der Plaz a quasi direkt virun der Strooss vun Hormus, der bekannter Mierengt, déi de persesche Golf mam Golf vum Oman verbënnt an tëscht dem Iran an dem Oman läit. Et ass eng wichteg Route, fir den Transport vum Pëtrol, ma aktuell, seet de Journalist live vun der Plaz, “ass bal komplette Stëllstand”.

Honnerte Schëffer traue sech net duerch d’Mieresstrooss

Wann een nuets erauskuckt, gesäit een d’Luuchte vun den Dosende Schëffer, “gréisstendeels Pëtrolstanker”, déi waarden, fir kënnen duerch dës Mierengt ze fueren, fir an de persesche Golf ze kommen. An deem Golf waarden dann honnerte Schëffer, fir eben de Pëtrol kënnen aus der Regioun ze exportéieren. Si waarden aktuell, well se Angscht hunn. An net just d’Personal u Bord vun de Schëffer.

Déi, déi d’Decisiounen huelen, dat sinn d’Pëtrolsfirmen, d’Transportfirmaen, mä och d’Assurancëfirmaen, deenen hir Präisser immens an d’Luucht ginn. Et ass fir si all ze riskant, fir esou e Passage duerch dës Mieresstrooss iwwerhaapt ze probéieren.

An déi Angscht ass och berechtegt, wéi de Philip Crowther erkläert. Well den Iran huet annoncéiert, all Schëff, dat e Lien mat den USA oder sengen Alliéierten huet, géif ugegraff ginn, wa si probéieren, duerch d’Strooss vun Hormus ze fueren. “Dowéinst eben de Stëllstand hei”.

Ausnam sinn déi iranesch Schëffer, déi iranesche Pëtrol u Bord hunn. “Déi kommen eraus an déi wäit Welt,” esou de Korrespondent. Dobäi kommen och nach Schëffer, déi a Richtung China oder Indien fueren. “Soss leeft hei ganz wéineg”.

All d’Golfstaate vum Iran viséiert

Mam Bléck op déi iranesch Attacken, seet de Philip Crowther, datt net ee Golfstaat verschount gëtt. Den Iran gräift als Géigereaktioun op d’Attacke vun den USA an Israel all eenzele Golfstaat un. “Hei ginn Dosenden Dronen an all Golfstaat geschéckt... All Dag. Sief et Saudi-Arabien, de Bahrain, Katar an och hei an de Vereenten Arabeschen Emirater.” Trotz der staarker Loftofwier packt et awer ëmmer nees eng Dron oder eng Rakéit, déi duerchkënnt. Esou och e Méindeg de Moien um Fluchhafen zu Dubai, wou e Pëtrolsdepot getraff gouf. Dowéinst gouf et um passagéierräichste Fluchhafen op der Welt och e Fluchstopp vu ville Stonnen.

Dëst weist dann och, datt net just d’Plazen, déi eppes mam US-Militär ze dinn hunn, vun iraneschen Attacke getraff ginn. An och e Pëtrolsdepot an de Vereenegten Arabeschen Emirater a just e puer Kilometer vun do ewech, wou de Philip Crowther grad ass, gouf um Méindeg eng zweete Kéier getraff. “Et gesäit een, datt den Iran weess, wou et wéi deet. An den Iran wëll de Golfstaate wéidoen an hirem Haaptbusiness”. Dowéinst viséiert een de Pëtrolshandel a mécht domadder och d’Reputatioun vun dëse Länner als sécher Vakanzendestinatioune futti.

Pläng vun USA wäerten net séier ëmsetzbar sinn

Den RTL-Korrespondent ass sech awer sécher, datt d’Pläng vum US-President, fir d’Strooss vun Hormus nees opzemaachen, net esou séier wäerten ëmgesat ginn. Déi bal total Blockad hat d’Administratioun an den USA dann awer iwwerrascht. “Dat hat een dem Iran net zougetraut”. An elo wëll een déi Mierengt nees opkréien.

D’Iddi vun den USA, datt Krichsschëffer aus anere Länner d’Tankeren duerch d’Strooss vun Hormus begleeden a beschützen, ass net wierklech gutt opgeholl gi vun deene Länner, déi den Donald Trump genannt huet. Wärend déi asiatesch Länner Südkorea, Japan a China bis ewell wéineg dozou gesot hunn, ass d’Loscht bei den Europäer och net ze grouss. Well d’USA an Israel féieren hei e Krich, “bei deenen d’Europäer souwisou net wollte matmaachen”. An trotz de Warnungen aus Europa, hunn d’USA an Israel dëse Krich ugefaangen. An och den europäesche Länner ass dës Missioun an dës Plaz vill ze geféierlech. “Well den Iran seet weiderhin, datt si dach all d’Schëffer wéilten ugräifen, déi iergendwéi probéieren, duerch dës blockéiert Strooss vun Hormus ze kommen”, esou de Fazit vum Philip Crowther.

Weider Artikelen zu deem Theema

17 Deeg Krich am Iran
NATO wiert sech géint Fuerderung aus den USA, u Konflikt deelzehuelen
Im Iran-Krieg hat US-Präsident Donald Trump einer Reihe von Ländern mangelnde Hilfsbereitschaft in der Straße von Hormus vorgeworfen. Einige hätten "nicht besonders begeistert" auf seine Forderung nach einem Nato-Einsatz reagiert.
Sécherung vu Strooss vun Hormus
Trump reprochéiert Länner Manktem un Hëllefsbereetschaft

Am meeschte gelies
98. Editioun vun den Academy Awards
"One Battle After Another" ass de grousse Gewënner vun den Oscaren 2026
Fotoen
1
Invité vun der Redaktioun (16. Mäerz) - Samir Djennas
"Mir brauche méi Personal fir d'Sécherheet ze garantéieren"
Video
Audio
11
Mat engem Messer menacéiert
E Fall vun haislecher Gewalt tëscht enger Koppel zu Déifferdeng
Sportkeelen World Cup vun de Landesmeeschter zu Dampicourt (B)
Lëtzebuerger Ekipp "KSC Honnerter-Performance Déifferdeng" ganz uewen um Podium
1
Basketballspillerin an den USA
Ehis Etute an Oregon bei der March Madness dobäi
0
17 Deeg Krich am Iran
NATO wiert sech géint Fuerderung aus den USA, u Konflikt deelzehuelen
Im Iran-Krieg hat US-Präsident Donald Trump einer Reihe von Ländern mangelnde Hilfsbereitschaft in der Straße von Hormus vorgeworfen. Einige hätten "nicht besonders begeistert" auf seine Forderung nach einem Nato-Einsatz reagiert.
Lex Delles virun den EU-Energieministeren
"Europa muss manner ofhängeg vu fossillen Energië ginn"
Fotoen
7
De Lëtzebuerger Ausseminister Xavier Bettel bei senger Arrivée zu Bréissel de 16. Mäerz 2026
Xavier Bettel
"Ech mengen net, dass den Donald Trump Doudegriewer vun der NATO wëll sinn"
Audio
The 54 chefs awarded with their first star this year stand on stage during the 2026 Michelin Guide award winners ceremony in Monaco on March 16, 2026.
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Guide Michelin fir Frankräich: Zwee nei Stärerestauranten am Departement Moselle
LIVE
Den FCC-Chef Brendan Carr.
Wéinst Berichterstattung iwwer den Iran-Krich
US-Medienopsiicht FCC dreet Tëlees- a Radioschaîne mam Entzuch vun der Lizenz
12
