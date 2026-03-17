RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Luxair deelt matVéier Flich tëscht Lëtzebuerg a Berlin um Mëttwoch wéinst Streik ofgesot

RTL mat AFP
Wéinst engem Streik um Berliner Fluchhafen goufen e Mëttwoch véier Luxair-Flich tëscht Lëtzebuerg an der däitscher Haaptstad annuléiert.
Update: 17.03.2026 10:54
Wéinst engem Streik goufen all Passagéier-Flich e Mëttwoch annuléiert.
© STEPHANE MOUCHMOUCHE/Hans Lucas via AFP

Wéi Luxair en Dënschdeg matdeelt, gi wéinst dem Streik um Berliner Fluchhafen e Mëttwoch véier Vollen tëscht dem Findel an der däitscher Haaptstad annuléiert. Betraff sinn zwee Flich vu Lëtzebuerg op Berlin – LG9471 an LG9473 – an zwee Volle vu Berlin op Lëtzebuerg – LG9472 an LG9474.

Luxair deelt an engem Communiqué mat, datt all betraffe Passagéier géinge kontaktéiert ginn an “alternativ Léisungen” ugebuede kréichen. Zur Zäit vun der Matdeelung stinn d’Flich um Site vu Luxairport awer nach als geplangt.

Nodeems d’Gewerkschaft Verdi fir de ganzen Dag zu engem Warnstreik opgeruff hat, hunn d’Bedreiwer vum Berliner Fluchhafen de Passagéier-Fluchbetrib komplett gestoppt. Betraff wiere 445 Departen a Landunge mat ronn 57.000 Passagéier, heescht et vun der Fluchhafegesellschaft Berlin-Brandenburg.

Verdi verhandelt mat de Bedreiwer iwwer méi Sue fir déi ronn 2.000 Mataarbechter. De Fluchhafen hat an der zweeter Verhandlungsronn mat der Gewerkschaft eng Lounerhéijung an e puer Schrëtt bei enger Lafzäit bis Enn 2028 ugebueden.

Deemno soll et bis Juni eng Nullronn ginn, dono dann e Plus vun 1 Prozent vu Juli 2026 un, 1,5 Prozent vu Juli 2027 un an e weidere Prozent vu Mee 2028 un. “Dat ass keng seriö Offer, mä eng Provokatioun um Verhandlungsdësch”, sou e Spriecher vu Verdi.

Déi nächst Verhandlungsronn ass fir de 25. Mäerz ugesat.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.