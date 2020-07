Däitschland huet Lëtzebuerg en Dënschdeg op d'Lëscht vun de Corona-Risiko-Regioune gesat.

Et gëtt virun onnéidegen Deplacementer a Reesen an de Grand-Duché gewarnt. D'Landesregierunge vu Saarland a Rheinland-Pfalz hu sech där Recommandatioun an Laf vum Dënschdeg den Owend ugeschloss.

Fir Rheinland-Pfalz gëllt, datt d'Leit, déi aus Lëtzebuerg , ausser Frontalieren, Leit, mat medezineschem oder anerem wichtege Grond, fir 14 Deeg a Quarantän mussen. Eng Ausnam gëtt hei gemaach, wann een en negative Coronatest bei sech huet, dee maximal 48 Stonnen al ass. Leit awer, déi a Rheinland-Pfalz wunnen, an net méi laang wéi 72 Stonnen am Grand-Duché waren, mussen net a Quarantän.

D'Saarland réit de Frontalieren, déi op Lëtzebuerg kommen, sech reegelméisseg op de Coronavirus testen ze loossen. De Regierungs-Spriecher huet am Laf vum Owend drop higewisen, datt déi Tester jo gratis am Grand-Duché sinn. Dëst dann och, fir eng eventuell Quarantän ze evitéieren.



D'Landesregierunge vu Saarland a Rheinland-Pfalz sinn den Ament och nach ëmmer dogéint, datt nees Grenzkontrolle mat Lëtzebuerg gemaach ginn.



De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn gëtt iwwerdeems de Rot, sech just an Däitschland ze deplacéieren, wann et onbedéngt néideg ass.