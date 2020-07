D'Robert Koch-Institut huet de Grand-Duché en Dënschdeg op d'Lëscht vun de Corona-Risikoregioune gesat.

Op enger Kaart ginn d'Inzidenze vun de leschte 7 Deeg pro 100.000 Awunner vu Lëtzebuerg an aneren EU-Memberstaaten ugewisen. Nieft dëse Länner ginn och Schengen-assoziéiert-Staaten, Groussbritannien an Nordirland hei opgelëscht. Vun dëse Länner ass Lëtzebuerg dat eenzegt mat iwwer 50 Fäll pro 100.000 Residentë bannent de leschte 7 Deeg a schneit domat am schlechtsten of.

Am beschte kommen Däitschland, Holland, Irland, Finnland, Dänemark, Italien, Ungarn, Slowakei, Litauen, Lettland, Estland a Griicheland ewech mat 0 bis 5 Fäll pro 100.000 Awunner an deem selwechten Zäitraum. Eis franséisch a belsch Nopere leie bei engem Schnëtt tëscht 5 an 10 Nei-Infektiounen op déi selwecht Awunnerzuel gekuckt. Tëscht 25 a 50 nei Fäll melle Portugal a Schweden.

De Jean Asselborn

Residenten a Frontalieren ënnert den Nei-Infektiounen zu Lëtzebuerg

De Robert Koch-Institut schreift, datt d'Richtlinn bei 50 Fäll pro 100.000 Residentë vir. Hei ass awer ze bemierken, dass bei den Zuele vu Lëtzebuerg souwuel d'Residenten, wéi och d'Frontalieren, déi infizéiert sinn, mat aberechent ginn. Dës Approche géif d'Zuele fir de Grand-Duché zwar "verfälschen", ma mécht just ronn 10% vun den Neiinfektiounen aus, esou d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert e Freideg op der Pressekonferenz.

Vun der Lëtzebuerger Regierung gëtt den Appell gemaach, dass EU-wäit eng méi ofgestëmmten Approche misst bei den Zuele gefuer ginn. Änlech hat och den Ausseminister Jean Asselborn sech e Freideg geäussert.

Kommen nees Grenzkontrollen?

D'Landesregierung vu Saarland a Rheinland-Pfalz sinn awer aktuell an trotzt den héijen Infektiounszuelen dogéint, dass nees Grenzkontrolle mat Lëtzebuerg gemaach ginn.

Wéini gëllt e Land als Risikogebitt?

Eng Regioun gëtt no enger gemeinsamer Analys an Entscheedung vum däitsche Gesondheetsministère, dem auswäertegen Amt, dem Inneministère an dem Ministère fir Heemecht a Bau op d'Risikolëscht gesat.

Fir als Risikogebitt aklasséiert ze ginn, mussen et an engem Land entweder an de leschte 7 Deeg méi wéi 50 Nei-Infektiounen op 100.000 Awunner ginn oder et gëtt gekuckt, ob an engem Staat eng héich Infektiounsgefor besteet, och wann d'Zuel vun Nei-Infektiounen ënnert dem nominale Grenzwäert leien.