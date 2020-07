Den Aarbechtsminister seet am RTL-Interview, datt ee "kontinuéierlech an ëmmer méi" Reklamatioune vu Salariéeë kréich.

D'Zuel vun Aarbechtsinspektere soll weider opgestockt ginn an hir Kompetenze sollen erweidert ginn. Dat huet op jidder Fall den Aarbechtsminister Wëlles. Den Dan Kersch seet am RTL-Interview, als Reaktioun op eise Reportage d'virlescht Woch iwwer modern Sklaverei hei zu Lëtzebuerg, datt ee "kontinuéierlech an ëmmer méi" Reklamatioune vu Salariéë kréich.

Dem Minister no sollen Aarbechtsinspekteren an Zukunft och kënne Wunnenge kontrolléiere goen, wa se a Relatioun mam Aarbechtskontrakt sinn, dat am Zesummenhang mam Detachement vun Aarbechter. D'Inspektere sollen och ënner Ëmstänn administrativ Amendë schonn op der Plaz kënne schwätzen.

Den Dan Kersch geet net dovunner aus, datt et Fuitte gëtt bei der ITM, duerch déi de Patron schonn am Virfeld vu Kontrolle Bescheed weess. Ëmmerhi missten déi vereedegt Beamte wëssen, datt se bei esou engem Verstouss sech enger disziplinarescher Prozedur mat all deene Konsequenze musse stellen.

De Minister erkläert, datt et engersäits déi ugekënnegt Kontrolle gëtt, bei deenen een zum Beispill d'Paien oder d'Congéen ënnert d’Lupp huele geet. Wann et awer de Verdacht vu penalen Infraktioune gëtt, da kënne mat Autorisatioun vum Parquet a mat der Police Kontrolle gemaach ginn, déi net ugemellt sinn. Dat gouf och am Fall, iwwert deen RTL beriicht huet, gemaach, rappelléiert de Minister.

Datt de Mann, deem reprochéiert gëtt, Mënschen ausgebeut ze hunn, nach ëmmer op fräiem Fouss ass, wier dorobber zeréckzeféieren, datt nodeems Plaintë gemaach ginn, d'Dossiere mussen opgestallt ginn, d'Kontrolle gemaach ginn an dann d'Justiz déi Aarbecht nach eng Kéier muss maachen. Déi géif dat och mat vill "Soin" maachen, esou den Dan Kersch. An dat wier d'Erklärung, firwat dat "net esou séier geet, ewéi dir an ech et gären hunn". Et misst een awer och ëmmer kloer soen: "soulaang een net verurteelt ass, gëllt d’présomption d’innocence".