Op der Pressekonferenz vum 22. Juli hat d'Santésministesch Paulette Lenert d'Ausso gemaach, datt vun 33 Clusteren, een Drëttel an de Schoule wier.

Den Educatiounsministère wëll an deem Kader kloerstellen, dass d'Wuert "Cluster" net e Synonym dofir ass, dass d'Schoulen d'Infektiounsquell sinn.

Et schwätzt ee vun engem Cluster vun 3 infizéierte Persounen un, oder méi, déi an där selwechter Communautéit liewen oder no engem Rassemblement an engem Zäitraum vu 7 Deeg, och wann ee sech baussent där Plaz ugestach huet.

De Ministère gëtt e Beispill:

Bei 3 Gesëschter, déi sech op engem Familljefest ustiechen an an déi selwecht Soul ginn, wier d'Schoul net Infektiounsquell, mä gëtt als Cluster ugesinn.



Et ass och de Rappell, dass ausser an e puer rare Fäll oder bei engem Doute, bis ewell kee sech an enger Schoul ugestach huet. Bis en Donneschdeg hätt ee keng Covid-19-Transmissioun a Lëtzebuerger Schoule kënnen noweisen.

Schreiwes vum Educatiounsministère

Précisions quant à la notion de cluster dans les écoles (23.07.2020)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / ministère de la Santé Lors de la conférence de presse du 22 juillet 2020, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, a évoqué l'existence de 33 clusters de Covid-19, dont un tiers dans des écoles.

Le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse tiennent à souligner une fois de plus que la notion de cluster n'est pas synonyme de source d'infection.

On parle de cluster dès que 3 personnes infectées, ou plus, surviennent au sein d'une même communauté ou suite à un même rassemblement dans une période de 7 jours, même si l'infection s'est produite en dehors de ce lieu.

Par exemple, si trois frères et sœurs qui se sont infectés lors d'une fête de famille fréquentent une même école, cette école est identifiée comme cluster, même si les enfants ne se sont pas contaminés entre eux et si aucun autre élève ou membre du personnel n'a été contaminé dans cette école.

Il est également rappelé que, à quelques rares cas près où un doute subsiste, aucune infection n'est passée par une école ; à ce jour, nous n'avons aucune preuve de transmission de la Covid-19 dans le contexte scolaire au Luxembourg.

Une analyse approfondie de l'impact de la Covid-19 dans les écoles fera l'objet d'un rapport qui sera élaboré par les deux ministères.