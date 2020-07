Zënter 2016 suergt de geplangte Bau vun enger Fabrick, déi griichesche Jughurt produzéiert, fir vill Diskussiounen hei am Land.

An der Industriezone Wolser 1 tëscht Beetebuerg an Diddeleng sti 15 Hektar fir eng entspriechend Struktur zur Verfügung.

Ënner anerem en ze héije Waasserverbrauch an zousätzlechen Trafic ware Grënn fir d'Gemeng Beetebuerg sech géint de Projet auszeschwätzen. No sëllegen Ëmwelt- an aneren Etüden, steet dem Projet awer eigentlech näischt méi am Wee, confirméiert och de Wirtschaftsminister Franz Fayot. Elo hunn d‘Bierger awer nach d‘Méiglechkeet, hir Bedenken a Reklamatiounen anzereechen.

Bis den 10. August kann ee sech op Rendez-vous op der Beetebuerger Gemeng oder online op hirem Internetsite den Dossier ronderëm d‘Fage Jughurtsfabrick ukucken.