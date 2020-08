D’Déifställ mat Hëllef vu Gewalt sinn um nämmlechten Niveau bliwwen, esou d'Police an hirem Bilan. Infraktioune géint Persounen ëm bal 9% geklommen.

2019 ass d’Zuel vun Infraktiounen heiheem ëm 4% geklommen op ronn 39.000.

Wat opfält ass, dass Infraktioune géint Persounen ëm bal 9% an d’Luucht gaange sinn, ënnert anerem wéinst méi Gewalt am Stot. Beim Beschiedege vu Saache war et dogéint ee Minus vun 3% iwwer ee Joer gekuckt.

Zejoert gouf et keen eenzegen Iwwerfall mat Waffegewalt op Banken oder Geldtransporter.

D’Déifställ mat Hëllef vu Gewalt sinn um nämmlechten Niveau bliwwen. D’Klaue vun Autoen oder Abréch a Gefierer waren an der Baisse.

E Plus gouf et bei der Drogekriminalitéit mat iwwer 4.200 Fäll zejoert. Dat ass eng Hausse vun ëmmerhin 1.200 Fäll vun esou Affären.

D’Friemepolice hat 950 Interventiounen. Dat si 50% méi wéi nach ee Joer virdrun.

D’Police krut zejoert iwwer 53% vun alle presuméierten Täter identifizéiert. Dat ass dee beschte Score an de leschte 5 Joer.

Weider Infoen ginn et um Site vun der Police.