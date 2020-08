E Mëttwoch huet den Ausseministère an engem Communiqué matgedeelt, dass Däitschland Lëtzebuerg net méi als Risikogebitt astuuft.

Bis en Donneschdeg de Moie stoung de Grand-Duché beim Robert Koch-Institut an dem Auswärtigen Amt nach op der offizieller Lëscht vun de Risikogebitter. Déi däitsch Autoritéite géifen en Donneschdeg e Bloc iwwert 150 Länner tranchéieren, erkläert de Lëtzebuerger Ausseminister op Nofro hin. Dat dierft just eng Fro vun e puer Stonne sinn. Fir Lëtzebuerg géif et awer kee Problem.

Onkloer bleift, ob Lëtzebuerger Residenten elo direkt schonn nees ouni Restriktiounen, ouni negativen Test an Däitschland fuere kënnen. Um Internetsite vum RKI gëtt präziséiert, datt Persounen, déi sech bannent de leschte 14 Deeg an engem Risikogebitt opgehalen hunn, éier se an Däitschland kommen, mat Quarantänsmesuren an den zoustännege Bundeslänner rechne kënnen. Eng Obligatioun ass dat also net. D'Decisioun läit bei de Bundeslänner. Bis elo konnte mer nach keng vun den zoustännegen Instanzen zu Mainz a Saarbrécken erreechen.