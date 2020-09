Fir méi wéi 58.000 Kanner ass d’grouss Vakanz domadder eriwwer, grad wéi och fir méi wéi 6.300 Enseignanten.

Vun e Mëttwoch bis en Donneschdeg ass et dann och d’Rentrée am Secondaire, wou eng 48.000 Jonker ageschriwwe sinn, bei ronn 4.500 Proffen. D’Rentrée 2020 ass bedéngt duerch de Coronavirus natierlech eng aner wéi gewinnt, well et gëllt Précautiouns-Mesuren anzehalen. Schüler déi méi al wéi 6 Joer sinn, musse beispillsweis um Wee an de Klassesall ëmmer eng Mask unhunn. Ass ee bis op senger Plaz ukomm, kann een se ausdoen.

De Sportunterrecht gëtt nees normal gehalen, an och d’Schoul-Kantinnen hu nees op. Och am Schülertransport an de Busse gëllt d’Maskeflicht.

Vulnerabel Schüler kënne weiderhin op den Home-Office zeréckgräifen.

Sollt et virkommen, dass e Schüler oder och eng ganz Klass wéinst enger Covid-Infektioun misst a Quarantän, gëtt engem dat néidegt informatescht Material zur Verfügung gestallt, fir en Unterrecht op Distanz ze erméiglechen. Dat didaktescht Material fënnt een och um Internetsite „schouldoheem.lu“.