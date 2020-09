Am neie Projet soll dann awer och d'Kultur an de Sport hir Plaz op der Place de l'étoile fannen.

"Zanter Joerzéngte gëtt d'Stäreplaz e Bild of, wat mer net wëllen. An Zukunft soll d'Plaz eng schéin Entrée vun der Stad ginn. " sot d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer en Dënschdeg de Moien bei der Presentatioun vum Konzept fir d'Place de l'étoile.

De Logement soll mat minimum 600 Wunnengen dat wichtegst Element vum neie Projet sinn. 45% vun der kompletter Surface si fir Büroe virgesinn, an och Commercen, Kultur a Sport sinn Deel vum neie Projet. Nach ass een awer an de Pläng an un den Detailer muss geschafft ginn. Souwuel de PAG wéi de PAP mussen ofgewaart ginn, sou datt aller fréistens 2022 d'Baggeren op der Stäreplaz rulle wäerten.

De Projet, deen op engem Site vun 3 Hektar entstoe soll, gëtt vun der Stad Lëtzebuerg, dem Staat an engem private Bauhär gedroen. Investisseur ass e Fong vun Abu Dhabi.