Am Aviatiouns-Secteur ass haut eng weider Ronn vun der sektorieller Tripartite, well de Secteur an der Kris stécht.

An déi Dräier-Reunioun versprécht ganz animéiert ze ginn, well tëscht de Gewerkschaften an der Direktioun vun der Luxair herrscht déck Loft.

Annick Goerens live op RTL Radio Lëtzebuerg um 7.20 Auer

D’General-Direktioun vun der Luxair géif de Sozialdialog mat Féiss trëppelen a kee Wëlle weisen, fir konstruktiv iwwert en Zukunftsplang ze diskutéieren, mat deem d’Syndikatsvertrieder och kéinte liewen, hat et e Méindeg an engem gemeinsame Communiqué, vum OGBL, dem LCGB an ngl-snep geheescht.

D’Gewerkschaften hätten an deem Sënn schonns eng ganze Rëtsch vu Pisten ausgeschafft, am Sënn vum Salariée, mä der Direktioun wier dee Plang egal, war an deem Schreiwes och ze liesen.

Dofir hunn Gewerkschaften hunn dann och fir haut de Moien zu engem Protestpiquet virum Héichhaus um Kierchbierg opgeruff, eben am Virfeld vun der Tripartite-Reunioun. De Gewerkschaften no, wieren eng 600 Leit op der Plaz.

D'Michelle Cloos vum OGBL sot um RTL-Mikro um Donneschdeg de Moien, et wier eng prinzipiell Saach.

D'Michelle Cloos (OGBL)

Aus enger éischter Tripartitesronn wier ee mat der Iddie erausgaangen, zesummen eng Léisung ze fannen. Du wier awer einfach eesäiteg vun der Luxair e Spuerkatalog virgeluecht ginn, deen all d'Acquisë vun de Gewerkschafte géif a Fro stellen. Natierlech hätt d'Pandemie e nnegativen Impakt, mä se géif och als Pretext geholl ginn, fir e sozialen Kalschlag ze maachen.

De Paul de Araujo vum LCGB huet ënnerstrach, d'Gewerkschaften hätten hirersäits en Zukunftsplang presentéiert, deen de Betrib an d'Aarbechtsplazen laangfristeg géif ofsécheren.

De Paul de Araujo (LCGB)

D'Leit sollen am Betrib gehale ginn, sief et duerch Formation Continue oder eng Cellule de Reclassement. D'Gewerkschafte kéinten déi eesäiteg Positioun vu der Direktioun net respektéieren. Se wieren awer prett fir matzeschaffen un engem globalen Zukunftskonzept fir d'Lëtzebuerger Aviatioun.



No der Reunioun um 11.30 Auer ass e Point Presse geplangt.