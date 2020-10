Wat d'Akommes fir de Liter Mëllech ugeet, sou louch deen 2018 an der Mediane bei knapp 15 Cents um Kilo Mëllech.

Iwwerdeems ee Véierel vun dëse Bauerebetriber all d'Käschte mat de Recettë vun der verkaafter Mëllech couvréiert kruten an nach Boni gemaach hunn, ass dat fir iwwert d'Hallschent vun de Betriber net wouer. Dat schreift den Agrarminister Romain Schneider a senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun den DP-Deputéierten Bauler a Graas. Baséiert gëtt sech op eng Enquête, déi bei der Hallschent vun dëse Betriber gemaach gi war.

Wat d'Akommes fir de Liter Mëllech ugeet, sou louch deen 2018 an der Mediane bei knapp 15 Cents um Kilo Mëllech. Aktuell ginn eng 54.000 Mëllechkéi an de Lëtzebuerger Betriber gezielt, wat e Fënneftel méi Béischte sinn, wéi nach virun 10 Joer.

Vun de 640 Mëllechbetriber liwweren der 204 hir Wuer a Molkereien an den Nopeschlänner. D'Lëtzebuerger Molkereien exportéieren iwwerdeems 56% vun der globaler Mëllechproduktioun an Tankcamionen an d'Ausland - virun allem Däitschland an d'Belsch, fir do weider verwäert ze ginn.

Nodeem d'griichesch Molkerei FAGE hire Projet zeréckgezunn huet, ass et fir de Landwirtschaftsminister Romain Schneider kloer, datt et aktuell keng nei Verkafsopportunitéite fir d'Lëtzebuerger Mëllechbetriber ginn.

Iwwert d'Problematik am Mëllechsecteur an d'europäesch Iwwerproduktioun geet iwwerdeems e Freideg an der Mëttesstonn op enger Table-Ronde Rieds, wou och d'FLB, Fair Mëllech a Biogros vertruede sinn.